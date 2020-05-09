Пару дней до +25, а потом холодный циклон с дождями: когда ждать непогоды

В понедельник в некоторых областях дойдет до 27 градусов тепла

В ближайшие пару дней в Украине будет по-летнему тепло, а потом похолодает и придут дожди. Погода резко изменится со вторника, 12 мая. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 10 мая в Украине дожди пройдут только местами, серьезные осадки – вряд ли стоит ожидать. В южной части и в центре еще больше прояснений с солнцем.

"Завтра, в воскресенье, температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в течение дня в пределах 15-20 градусов, на западе ожидается 17-24 градуса. В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, так, где-то немного небольшой дождик, может, и пройдет. Днем погреемся при 18-20 градусах", – написала Диденко.

Реклама

Уже в понедельник столбики термометров поднимутся до 20-25 градусов, а в западных областях – до +27. 11 мая в Киеве до +25 градусов.

А уже во вторник, 12 мая, подойдет дождевой фронт и принесет на значительную часть территории Украины серьезные дожди. Из-за этого 13 мая похолодает, а в Карпатах даже следует ожидать снега.

Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни столицу хорошо поливало. Дошло до того, что в Киеве выпала месячная норма осадков. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни". Только за три дня выпала месячная норма осадков. Коммунальщикам пришлось очищать ливневки и попросили жителей столицы не бросать на улицах мусор, так как он забивает ливнестоки. Также стало известно, что дожди в Киеве побили почти 130-летний рекорд.

Реклама

Напомним, 6 числа во Львове выпал майский снег. Уже к обеду среды жители многих районов города начали снимать и выкладывать фото и видео неожиданного погодного сюрприза.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама