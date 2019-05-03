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Парубий подписал изменения в закон о противоминной деятельности

3 мая, 13:23

Закон поможет эффективнее вести разминирование в зоне ООС

Фото: riafan.ru.
Фото: riafan.ru..

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал изменения в закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности. Об этом спикер парламента сообщил в пятницу в стоим микроблоге в Twitter.

"Сегодня подписал закон "О внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности", – отметил Парубий.

По его словам, этот закон поможет Украине при содействии союзников из стран НАТО эффективнее вести разминирование в зоне ООС.

По состоянию на 3 мая, согласно данным с сайта ВР, закон направлен на подпись президенту.

Напомним, на днях Верховная Рада изменила закон для привлечения помощи Запада в разминировании Донбасса. Теперь финансовая помощь международных доноров будет предоставляться напрямую компаниям, занимающимся противоминной деятельностью.

В апреле 2018 года, когда на Донбассе была еще АТО, руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский рассказывал, что разминирование Донбасса будет длиться от 10 до 20 лет. Он отметил, что начать его будет возможно только после полного прекращения боевых действий.

В свою очередь Женевский центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмский институт мира (SIPRI) опубликовали отчет, который говорит о том, что Украина в лидерах по количеству людей, погибших от мин. Эксперты подтверждают прогнозы, что разминирование может затянуться на 20 лет, а его стоимость обойдется в миллионы долларов.

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Тег закон, мины, разминирование

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