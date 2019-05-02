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Парубий подписал постановление о проведении сессии ПА НАТО в Киеве

2 мая, 16:21

Парламентская ассамблея состоится 22-25 мая 2020 года

Фото: facebook.comandriy.parubiy
Фото: facebook.comandriy.parubiy.

Спикер Андрей Парубий подписал постановление Верховной Рады о проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора. Об этом он написал в Twitter.

"Подписал постановление Верховной Рады" О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора ", поэтому 22-25 мая 2020 года состоится Парламентская ассамблея", – сообщил спикер украинского парламента.

Напомним, Рада поддержала проект постановления о проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине. Соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов.

Как мы писали ранее, председательствующий в Парламентской ассамблее НАТО Паоло Алли заявлял, что Украина – линия фронта по защите европейской безопасности: "Агрессия России против Украины в 2014 году открыла новую главу в международных отношениях. Украина и Восточная Европа на сегодняшний день являются линией фронта по защите европейской безопасности и защите того мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны".

Как известно, в феврале этого года Рада закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, изменения в Конституцию внесли всего пять. Теперь страна встала на бесповоротный путь к членству в Альянсе.

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Тег Рада, НАТО, постановление

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