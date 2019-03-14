Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Парубий поздравил украинцев с Днем добровольца

Сегодня, 09:12

Из бойцов Самообороны Майдана был сформирован Первый добровольческий батальон Национальной гвардии

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Парубий поздравил украинцев с Днем добровольца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80d/426/5c580d4260303.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80d/426/5c580d4260303.jpg Украина Из бойцов Самообороны Майдана был сформирован Первый добровольческий батальон Национальной гвардии

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравил украинцев с Днем добровольца.

"Благодаря мужеству и самопожертвованию добровольцев, их героическому примеру удалось создать новую настоящую и боеспособную идеологически мотивированную Армию – Вооруженные Силы Украины и не допустить вторжения врага вглубь Украины", - говорится в поздравлении.

Парубий напомнил, как в первые дни марта 2014 руководство Самообороны Майдана "приняло решение направить добровольцев с баррикад Майдана на дальние баррикады востока Украины".

"13 марта 2014 я, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны, имел честь докладывать в Верховной Раде Закон Украины "О Национальной гвардии Украины". Для защиты Украины мы создали Национальную гвардию Украины, и из бойцов самообороны Майдана был сформирован Первый добровольческий батальон Национальной гвардии", - заявил Парубий.

"Именно наши герои-добровольцы первыми вступили в бой, остановив наступление врага. Очень часто им не хватало военного опыта, но они имели безграничную любовь к Украине. Вечная слава и память нашим собратьям, погибшим в борьбе с врагом!", - добавил спикер.

Напомним, 14 марта в Украине отмечается День добровольца. Решение об установлении этого дня было принято Верховной Радой от 17 января 2017 года – для того, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Эта дата была выбрана в честь первых добровольцев, которые 14 марта 2014 года, прямо с Майдана, отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах, под Киевом, и дали возможность провести мобилизацию и подготовить себе профессиональную замену.

Напомним, ранее Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, посвященную украинским добровольцам.

Также мы писали о книге, посвященной подвигам добровольческих батальонов, которая вышла в Канаде.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Парубий, день добровольца, добровольцы

Вы сейчас просматриваете новость " Парубий поздравил украинцев с Днем добровольца". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня Украина отмечает День добровольца

14 марта 2018, 09:59

Первые добровольцы прямо с Майдана отправились на тренировочную базу под Киевом

В военкоматах Запорожья выстроились очереди добровольцев: опубликованы фото

13 декабря 2018, 03:49

Запорожцы оставляют военкомам свои данные на случай мобилизации

Военное положение в Херсонской области: добровольцы и резервисты проводят учения

29 ноября 2018, 21:49

В регионе усилена охрана морских портов, но работают они в прежнем режиме

Впервые в Киеве все желающие могли на время стать пожарными

24 сентября 2018, 13:20

В городе провели фестиваль "Игры огнеборцев"

В ООН признали: после Иловайска украинских воинов пытали в плену

9 августа 2018, 15:07

Украинских воинов из Донецкой, Луганской и Харьковской областей боевики считали "предателями"

Воевать на Донбасс добровольцев теперь пустят только при одном условии

11 июля 2018, 16:51

Военные объяснили, почему бойцы "Правого сектора" и других добробатов не смогут сами поехать на фронт

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Идеальный вес женщины (таблица)

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Патриарх Кирилл выдаст Томос приходам Константинополя

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит

Пасха 2019: когда отмечается и сколько будем отдыхать

Сергей Притула о финале национального отбора
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира