Парубий поздравил украинцев с Днем добровольца
Из бойцов Самообороны Майдана был сформирован Первый добровольческий батальон Национальной гвардии
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравил украинцев с Днем добровольца.
"Благодаря мужеству и самопожертвованию добровольцев, их героическому примеру удалось создать новую настоящую и боеспособную идеологически мотивированную Армию – Вооруженные Силы Украины и не допустить вторжения врага вглубь Украины", - говорится в поздравлении.
Парубий напомнил, как в первые дни марта 2014 руководство Самообороны Майдана "приняло решение направить добровольцев с баррикад Майдана на дальние баррикады востока Украины".
"13 марта 2014 я, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны, имел честь докладывать в Верховной Раде Закон Украины "О Национальной гвардии Украины". Для защиты Украины мы создали Национальную гвардию Украины, и из бойцов самообороны Майдана был сформирован Первый добровольческий батальон Национальной гвардии", - заявил Парубий.
"Именно наши герои-добровольцы первыми вступили в бой, остановив наступление врага. Очень часто им не хватало военного опыта, но они имели безграничную любовь к Украине. Вечная слава и память нашим собратьям, погибшим в борьбе с врагом!", - добавил спикер.
Напомним, 14 марта в Украине отмечается День добровольца. Решение об установлении этого дня было принято Верховной Радой от 17 января 2017 года – для того, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Эта дата была выбрана в честь первых добровольцев, которые 14 марта 2014 года, прямо с Майдана, отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах, под Киевом, и дали возможность провести мобилизацию и подготовить себе профессиональную замену.
Напомним, ранее Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, посвященную украинским добровольцам.
Также мы писали о книге, посвященной подвигам добровольческих батальонов, которая вышла в Канаде.
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