Парубий рассказал, почему голосование по Антикоррупционному суду затянулось
Спикер Рады сделал новый прогноз про принятию законопроекта
Прогнозы по голосованию законопроекта об Антикоррупционном суде во втором чтении не предусматривали высокой активности работы депутатов. Об этом в интервью телеканалу "Рада" рассказал спикер парламента Андрей Парубий.
"Очень сложно предусмотреть как часто депутаты будут настаивать на правках и как часто будут брать слово для выступления... Когда мы в среду начали рассмотрение, я сразу понял, что рассмотрение будет продолжаться дольше, чем можно было предусмотреть. Была возможность выйти на этой неделе на голосование, но когда я увидел, как активно депутаты принимают участие в обсуждении, по состоянию на четверг было понятно, что рассмотрение затянется на следующую неделю", – сказал он.
При этом, председатель Рады отметил, что "это обычная практика подобных реформ" и похожая ситуация сложилось с принятие пенсионной и медицинской реформ, которые рассматривали три недели.
"Я надеюсь, что специализированная дискуссия позволит нам на следующей пленарной неделе выйти на заключительное положительное решение, учитывая все рекомендации Венецианской комиссии", – сказал Парубий.
Напомним, 1 марта Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440), внесенный президентом.
Отметим, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долларов, из которых Украина получила только 8,7 млрд долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долларов от МВФ. Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
Напомним, ранее в ЕС выражали недовольство президентским законопроектом об Антикоррупционном суде, отметив несоответствие некоторых его положений с рекомендациями Венецианской комиссии.
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