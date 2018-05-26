Парубий рассказал, почему голосование по Антикоррупционному суду затянулось

Прогнозы по голосованию законопроекта об Антикоррупционном суде во втором чтении не предусматривали высокой активности работы депутатов. Об этом в интервью телеканалу "Рада" рассказал спикер парламента Андрей Парубий.

"Очень сложно предусмотреть как часто депутаты будут настаивать на правках и как часто будут брать слово для выступления... Когда мы в среду начали рассмотрение, я сразу понял, что рассмотрение будет продолжаться дольше, чем можно было предусмотреть. Была возможность выйти на этой неделе на голосование, но когда я увидел, как активно депутаты принимают участие в обсуждении, по состоянию на четверг было понятно, что рассмотрение затянется на следующую неделю", – сказал он.

При этом, председатель Рады отметил, что "это обычная практика подобных реформ" и похожая ситуация сложилось с принятие пенсионной и медицинской реформ, которые рассматривали три недели.

"Я надеюсь, что специализированная дискуссия позволит нам на следующей пленарной неделе выйти на заключительное положительное решение, учитывая все рекомендации Венецианской комиссии", – сказал Парубий.

Напомним, 1 марта Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440), внесенный президентом.

Отметим, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долларов, из которых Украина получила только 8,7 млрд долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долларов от МВФ. Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Напомним, ранее в ЕС выражали недовольство президентским законопроектом об Антикоррупционном суде, отметив несоответствие некоторых его положений с рекомендациями Венецианской комиссии.



