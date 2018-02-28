Парубий успокоил: Досрочных выборов в Раду не будет

Сегодня, 15:19

Выборы состоятся в срок, говорит спикер парламента

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy
Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy

В среду, 28 февраля, спикер украинского парламента Андрей Парубий в очередной раз заявил, что досрочных выборов Верховной Рады не будет.

"Запомните мои слова: не будет досрочных выборов, выборы будут в срок, предусмотренный Конституцией", – сказал он на брифинге.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман также подчеркнул, что в настоящее время отсутствует целесообразность в таких выборах.

Очередные парламентские выборы в Украине запланированы на 2019 год.

Ранее Парубий заявлял, что преждевременные выборы в Раду приведут к дестабилизации ситуации в Украине. По мнению спикера, парламент в нынешнем составе имеет очень большой потенциал для работы.

"Хочу успокоить всех скептиков: преждевременных выборов не будет. Будет эффективная работа украинского парламента", – заверил Парубий.

Также напомним, еще в декабре 2016-го Гройсман рассказал, к чему приведут досрочные парламентские выборы.

По его мнению, досрочные выборы в Раду не обеспечат повышение качества принятия парламентом решений и формирования его качественного большинства.
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