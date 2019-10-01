ПАСЕ без голоса Украины: бойкотировать или работать с Россией

Фото: twitter.com/pace

Реклама

Впервые за 24 года членства в Совете Европы (СЕ) украинская делегация не принимает участия в сессии Парламентской ассамблеи (ПА). Киев пошел на демарш в знак протеста против безусловного возвращения российской делегации к работе в ПАСЕ, без выполнения Москвой резолюций Организации по Крыму и Донбассу. К бойкоту частично присоединились делегации Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Однако проблемы это не снимает – российская делегация продолжит работать в ПАСЕ. Выходить из Ассамблеи Киев точно не собирается. Но, как долго Украина будет продолжать бойкотировать сессии ПАСЕ члены нашей делегации пока не говорят. По словам экспертов, шаг украинской делегации понятен. Но у него есть и обратная сторона медали, которая может оказаться миной замедленного действия.

Базовых принципов и ценностей больше нет?

Ровно 70 лет назад в Лондоне десять европейских государств основали Совет Европы, подписав соответствующий Устав. Хотя на сайте Организации справедливо указывается, что идея принадлежит Уинстону Черчиллю, который еще в сентябре 1946 года призвал "построить Соединенные Штаты Европы". За это время количество стран-участниц увеличилось до 47-ми, а вот основоположные принципы и ценности, на которых формировался Совет Европы после Второй мировой войны, похоже, отошли на второй план.

Эпопея с возвращением российской делегации к работе в ПАСЕ длилась два года. Под каким только соусом руководство СЕ и отдельные европейские делегации не подавали идею вернуть Москву, которую после аннексии Крыма и последующей интервенции на Донбасс лишили права голоса, участия в наблюдательных миссиях и руководящих структурах ПАСЕ. Бывший генсек Турбьерн Ягланд был частым гостем в Москве и неоднократно заявлял, что деятельность Организации под угрозой, потому что Россия не платит свои членские взносы (по 30 млн евро в год) в знак протеста против отстранения ее делегации от работы в ПАСЕ.

В июне 2019-го для России наступал дедлайн. Страну-члена СЕ, которая два года подряд не платит взносы, могли исключить из Организации. Но руководство СЕ и отдельные парламентские делегации пошли другим путем. Под предлогом того, что исключение России из СЕ отрежет россиянам путь защиты своих прав в ЕСПЧ, в июне ПАСЕ проголосовала резолюцию, которой внесла поправки в регламент об ограничении санкционного механизма, исключив возможность лишать любую делегацию права голоса. Более того, в июне на голосование на пост вице-спикера Ассамблеи РФ выдвинула подсанкционного главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Но его кандидатура не набрала необходимого большинства.

В день, когда поправками в регламент ПАСЕ вернула россиян, закрыв глаза на нарушение Москвой основоположных норм международного права, аннексированный Крым и войну на Донбассе, семь парламентских делегаций, включая украинскую, зачитали совместное заявление и покинули зал заседаний в знак протеста.

Бойкот не равно стратегия

Все эти два года, пока друзья Москвы пытались вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, Киев не скрывал, что может выйти из Ассамблеи в знак протеста. В июне после скандального голосования Украина отозвала своего постпреда (тогда этот пост занимал нынешний вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба) при Совете Европы для консультаций. Однако на выработку долгосрочной визии и стратегии, судя по всему, времени не хватило – спутали карты досрочные парламентские выборы в Украине.

Нового постпреда при Совете Европы Владимир Зеленский до сих пор не назначил. А о том, что Украина будет бойкотировать осеннюю сессию ПАСЕ, которая стартовала 30 сентября и продлится до 4 октября, стало известно 23 сентября из Facebook главы украинской делегации в Ассамблее Елизаветы Ясько.

При этом 6 сентября украинские парламентарии ездили в Ригу на координационную встречу с коллегами из стран Балтии, Польши, Грузии, Швеции и Великобритании. Итогом стало совместное обращение к французскому председательству (во время которого Россию и вернули в ПАСЕ) организовать встречу с Эммануэлем Макроном.

Во вторник, 1 октября президент Франции выступал в Страсбурге по случаю 70-летия основания СЕ. С высокой трибуны Макрон поддержал безусловное возвращение россиян к работе в Ассамблее, напомнив, что, в противном случае, граждане РФ лишились бы доступа к ЕСПЧ. "Я полностью поддерживаю сделанный выбор, чтобы Россия осталась в СЕ. Я уверен, что русский народ очень близок к европейскому гуманизму", – заявил президент Франции.

Но, несмотря на большую симпатию Франции к России, ничего не мешает главе российской делегации в ПАСЕ, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому откровенно тролить Париж и всю ПАСЕ за то, что Ассамблея решила вынести на рассмотрение вопрос летних протестов в Москве накануне выборов в Моргосдуму. Толстой резко раскритиковал такую инициативу и перевел стрелки на Париж, мол, там во время протестов "желтых жилетов" французская полиция была не совсем гуманной по отношению к митингующим. Сыронизировал глава российской делегации и по поводу Украины.

"Будем пытаться преодолеть двойные стандарты и лицемерие, которое, в некотором смысле, укоренилось у наших партнеров за годы отсутствия России в ПАСЕ. Что касается украинской делегации, мы, конечно, сожалеем, что наших вновь избранных коллег нет. Но их отсутствие – это, прежде всего, ошибка со стороны нового руководства украинского парламента. Они заявили о формировании новой делегации, но не подали ее полномочия. Я уверен, что делегации всех стран (которые частично или полностью бойкотируют осеннюю сессию ПАСЕ – Авт.) будут продолжать работать в ПА, и на январской сессии по традиции, сложившейся в этой организации, будут ярко критиковать Россию", - заявил Петр Толстой,

Учредительное собрание украинской делегации в ПАСЕ, по словам Елизаветы Ясько, пройдет 3 октября. Наверняка тогда и станет известно, как долго Киев будет бойкотировать сессии Ассамблеи. Украинская делегация сформирована, однако официально Киев не подал на утверждение ПАСЕ ее полномочия. На это у нас есть три месяца. Однако совсем выходить из ПАСЕ, по словам главы парламентского комитета по иностранным делам Богдана Яременко, украинская делегация не собирается.

"В СЕ рассматривается масса решений, которые для нас важны. Одно из них – доклад о ситуации с крымскими татарами, где нам не нравится, и это заметил МИД, абсолютно недопустимое сравнение ситуации с правами человека в Крыму до оккупации и после... Второе – признание или непризнание депутатов Госдумы, как делегатов ПАСЕ, которые "избраны" от Крыма. Мы ожидаем решения по этому вопросу где-то в январе. И сейчас вернуться в Ассамблею, а в январе получить, что те, кто "избраны" в мажоритарных округах, не могут быть представлены в СЕ, а те, кто крымчане, которые в списках политпартий, – ничего страшного, пусть будут… Это бы размывало систему непризнания оккупации, и это удар по национальным интересам Украины", - объяснил Богдан Яременко в видеообращении в своем Facebook.

По словам экспертов, новой украинской власти, несмотря на большое к ней доверие и умение работать с общественностью, стоит больше объяснять вопросы, которые касаются национальных интересов и имеют большой стратегический вес. Чтобы, как отмечает первый замдиректора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий, не получилось так, как с "формулой Штайнмайера", когда украинской власти в медийном пространстве начали приписывать готовность пойти на уступки России. Особенно на фоне того, что Франция меняет свой подход к России, когда, по мнению Парижа, концепция "никаких уступок" Москве не сработала.

"Решение не ехать на осеннюю сессию ПАСЕ абсолютно понятное. Этим мы четко показываем, что подрывать доверие к Совету Европы, возвращая россиян к работе в ПАСЕ без выполнения Россией резолюций по Донбассу и Крыму, абсолютно недопустимо. Одной рукой члены Совета Европы поддерживают санкции против России, а другой потакают ей в преступлениях и нарушениях международного права. Но у такого решения, хоть оно и выглядит, как продуманная игра, есть и обратная сторона медали, которая может сработать как мина замедленного действия. У нашей делегации должна быть стратегия, чтобы не получилось так, что принятие российского триумфа просто растянется во времени. Ведь если мы не будем принимать участие в первой, второй, третьей сессии ПАСЕ, а на четвертую приедем, возникнет еще больше вопросов. К тому же, не принимать участие в формировании повестки дня ПАСЕ – значит, отдать площадку России и навредить национальным интересам Украины", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Солодкий.

Все подробности в спецтеме Демарш Украины в ПАСЕ

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама