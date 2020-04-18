Пасха-2020: как отпраздновать прихожанам Православной церкви Украины

Эпидемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни Украины и украинцев. Сфера религии не стала исключением. Более того, именно к вопросу традиций, связанных с празднованием наиболее почитаемого среди христиан праздника – Воскресения Христова, приковано сейчас особое внимание. От того, насколько граждане будут соблюдать меры безопасности в ходе празднования, во многом зависит, как мы пройдем пик коронавируса и когда в Украине закончится карантин.

Отметим, что украинские церкви и конфессии ответственно отнеслись к вопросу безопасности верующих, утвердив серьезные ограничения во время празднования Пасхи.

Синод Православной церкви Украины утвердил 9 апреля правила и рекомендации относительно проведения Пасхальных богослужений. Так, согласно решению Синода ПЦУ, в нынешнем году совместные освящения пасхальной снеди проводиться не будут. Службы в храмах пройдут, но без присутствия верующих. Православная церковь Украины также перенесла посещение кладбищ своими священнослужителями и прихожанами (поминальные дни) на июнь.

Основные правила и рекомендации для верующих ПЦУ

Мирян призывают ОСТАВАТЬСЯ ДОМА и участвовать в молитве посредством телетрансляции.

и участвовать в молитве посредством телетрансляции. ОБЩИЕ ОСВЯЩЕНИЯ ПАСХАЛЬНЫХ БЛЮД в храмах и на прихрамовой территории НЕ ПРОВОДЯТСЯ.

в храмах и на прихрамовой территории На территориях индивидуальной застройки 18 и 19 апреля будут проводиться ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСВЯЩЕНИЯ пасхальных блюд – НА УЛИЦЕ РЯДОМ С ДОМОМ ИЛИ ВО ДВОРЕ.

пасхальных блюд – ПАСХАЛЬНЫЕ БЛЮДА в этом году святят В МЕСТАХ ИХ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ. Покупателей информируют о наличии освященных блюд.

в этом году святят Покупателей информируют о наличии освященных блюд. Верующим РАЗРЕШЕНО в день праздника после прочтения в храмах молитв о благословении ОКРОПИТЬ БЛЮДА СВЯТОЙ ВОДОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

в день праздника после прочтения в храмах молитв о благословении ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв ПЕРЕНЕСЕНЫ на Троицкую родительскую поминальную субботу – 6 июня.

в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв на Троицкую родительскую поминальную субботу – 6 июня. Верующие МОГУТ ПРИЙТИ В ЦЕРКОВЬ индивидуально, когда не проводится служба, – не создавая очередей и скоплений людей. Церковь обеспечивает дежурства священника ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ с прихожанами 18-19 апреля.

Реклама

Читайте также: Схождение Благодатного огня и скорбная жатва коронавируса: канал "Украина" подготовил спецэфир

Как рассказал сайту "Сегодня" митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко), хотя совместные освящения пасхальной снеди церковь проводить не будет, индивидуально кулич в храме все же можно освятить: если человек придет во внебогослужебное время и обратится к священнику, тот ему не откажет.

"Не знаю, как в других храмах, но мы у себя приняли такое решение. У нас будет дежурный священник, и, если люди придут в храм в масках, соблюдая санитарные нормы, как сегодня, допустим, они ходят в продуктовые магазины и аптеки, по одному, то священник им окропит корзинки. Конечно, священник будет в маске. И мы просим, чтобы прихожане, которые решат прийти в храм, также соблюдали установленные меры предосторожности. Но я акцентирую: все же мы настоятельно просим верующих не приходить в церковь. Настоятельно", – сказал Александр Драбинко.

Читайте также:

Пасха-2020. Как отпраздновать прихожанам Украинской греко-католической церкви

Реклама

Пасха-2020. Как отпраздновать прихожанам Украинской православной церкви

Опубликовано время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах

В то время как УГКЦ, к примеру, освободила прихожан от обязанности исповедоваться и причащаться накануне Пасхи, в решении ПЦУ об этих таинствах ничего не сказано. Митрополит Александр поясняет это просто: в отличие от греко-католиков, в православной традиции исповедование и причастие перед Воскресением Христовым носит рекомендательный, а не обязательный характер.

"Это, если проводить аналогию, как призыв в армию: у них обязательная "срочная служба", у нас "контрактная" – по желанию. Кто-то из верующих исповедуется и причащается, кто-то – нет. А поскольку нет обязанности причаститься и исповедоваться, мы от нее и не освобождали", – рассказал митрополит.

Ранее митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал, как по всем правилам можно освятить пасхальную корзинку дома самостоятельно. Смотрите полное видео:

Епископ Православной церкви Украины, Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Реклама

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама