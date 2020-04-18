Пасха-2020: как отпраздновать прихожанам Украинской греко-католической церкви

Самый почитаемый христианами праздник – Воскресение Христово из-за эпидемии коронавируса пройдет в нынешнем году нетрадиционно. С началом карантина украинские церкви приняли все меры, чтобы обеспечить безопасность верующих, одновременно предоставив прихожанам все возможности для удовлетворения своих религиозных потребностей.

Украинская греко-католическая церковь пошла на самые серьезные ограничения и одной из первых выработала правила, как верующим действовать в условиях карантина. С ухудшением же эпидемиологической ситуации меры безопасности были еще более ужесточены.

Так, церковь приняла решение освободить верующих от обязанности причащаться и исповедоваться в канун Пасхи. Это можно будет сделать, когда в Украине закончится карантин. И хотя священник не может отказать прихожанину, если тот попросит исповедовать и причастить его, УГКЦ настоятельно просит верующих воздержаться от таких просьб. В день Пасхи УГКЦ просит верующих не идти в храм, а присоединиться к всеобщей молитве, смотря телетрансляцию службы. А пасхальная корзинка будет освящена дистанционно.

Основные правила и рекомендации для верующих УГКЦ:

ЦЕРКОВЬ ПРИЗЫВАЕТ людей ОСТАВАТЬСЯ ДОМА.

людей В храмах СЛУЖБЫ будут проходить БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ВЕРУЮЩИХ.

будут проходить Приобщиться к Божественной пасхальной литургии можно через ТРАНСЛЯЦИЮ по телевизору и интернету.

по телевизору и интернету. ПАСХАЛЬНУЮ КОРЗИНУ ОСВЯТЯТ ДИСТАНЦИОННО во время прямой телетрансляции – в конце Божественной Литургии.

во время прямой телетрансляции – в конце Божественной Литургии. Если смотреть трансляцию нет возможности, ГЛАВА СЕМЬИ МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСВЯТИТЬ ПАСХАЛЬНЫЕ БЛЮДА святой водой.

святой водой. ВЕРУЮЩИХ ОСВОБОДИЛИ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПРИЧАЩАТЬСЯ И ИСПОВЕДОВАТЬСЯ в канун Пасхи. Верующих настоятельно призывают не просить священнослужителей совершать эти таинства без крайней необходимости.

в канун Пасхи. Верующих настоятельно призывают не просить священнослужителей совершать эти таинства без крайней необходимости. Прощение грехов призывают получить через акт совершенного сожаления. ИСПОВЕДОВАТЬСЯ И ПРИЧАСТИТЬСЯ МОЖНО БУДЕТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КАРАНТИНА.

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Как рассказал сайту "Сегодня" руководитель Департамента информации УГКЦ, протоиерей Игорь Яцив, если какое-то время назад церковь еще рассматривала возможность того, что верующие могут во время богослужения пребывать на улице рядом с храмом, то сегодня уже об этом речи не идет.

"Ситуация меняется очень быстро, к сожалению, в худшую сторону. И поэтому сегодня мы говорим о том, что священнослужители будут проводить службу в храмах. Но верующие должны оставаться дома. Церковь сделала все возможное, чтобы люди могли присоединиться к молитве с помощью трансляции, могли освятить свои пасхальные корзины. Акцентирую на том, что верующие в этом году освобождены от обязанности свершения таинств исповеди и причастия перед празднованием Пасхи. Причаститься и исповедаться все смогут, когда закончится карантин", – сказал Игорь Яцив.

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Опубликовано время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах

Что касается поминальных дней, то в традиции УГКЦ они проводятся не сразу после Пасхи, а через 50 дней после Воскресения Христова. Потому в церкви пока еще не готовы сказать об ограничениях, которые будут действовать в эти дни, рассказал Игорь Яцив.

Ранее протоиерей Игорь Яцив в интервью сайту "Сегодня" рассказал, как освятить кулич дистанционно во время телетрансляции Пасхального богослужения, как верующим присоединиться к молитве во трансляции Божественной литургии. Смотрите полное видео интервью с протоиереем Игорем Яцивым:

Протоиерей Игорь Яцив, руководитель Департамента информации УГКЦ

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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