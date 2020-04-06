Пасха-2020 в карантин: как планируют служить и праздновать украинские церкви

УПЦ, ПЦУ и УГКЦ выработали подходы к служению в период карантина. Правда, все еще может поменяться

Пандемия коронавируса затронула буквально все стороны жизни граждан, в том числе духовную. Разумеется, только в физическом ее проявлении: верить гражданам не может помешать никто и ничто, но вот выполнять привычные и необходимые обряды в связи с карантином стало затруднительно.

Кабинет министров Украины в пятницу, 3 апреля, принял решение ужесточить карантин. В частности, запретив с 6 по 24 апреля любые массовые мероприятия, в том числе религиозные – независимо от количества участников.При этом, запрет на массовые мероприятия не означает запрет на службы в церкви. Так, к примеру, на встрече с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что власть приняла принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Президент также акцентировал на крайней необходимости убедить людей оставаться дома и отпраздновать Пасху, не подвергая свое здоровье и жизни опасности.

В сложной ситуации оказались христиане. Распространение пандемии происходит накануне наиболее почитаемого и "народного" праздника – Воскресения Христового. Подавляющее большинство украинцев представить себе Пасху без традиционного похода в церковь, Пасхальной литургии, освящения куличей просто не могут. При этом для глубоко верующих Пасха – это не просто один день празднования, после которого государство предоставляет гражданам дополнительный выходной. Это целая череда последовательных евангельских событий, отмечать которые нужно по четким и достаточно жестким канонам. В большинстве своем предполагающим посещение церкви. Но что делать во время карантина?

Для верующих такая ситуация стала большим вызовом. В первую очередь потому, что многие столкнулись с подобным впервые. Благо, в отличие от простых людей, церковь как организация имеет тысячелетнюю историческую память. За время существования она принимала и достойно преодолевала и не такие вызовы. Вот и сейчас все христианские конфессии Украины проявили достаточную гибкость и понимание ситуации. Предложив прихожанам пусть для многих непривычные, но в то же время полностью отвечающие всем канонам формы участия в обрядах.

Как церковь проводит богослужения и обряды сейчас, как будут проходить службы в Страстную неделю, сайт "Сегодня" расспросил представителей крупнейших христианских церквей Украины – ПЦУ, УПЦ (МП), УГКЦ.

Отметим, что интервью были записаны до того, как стало известно о решении правительства запретить религиозные собрания. Потому собеседники рассматривали различные варианты развития ситуации. Некоторые церкви, как, допустим, ПЦУ, примут окончательное решение о формате проведения богослужений ближе к празднику.

Украинская православная церковь. В первую очередь – безопасность людей.

Украинская православная церковь (Московский патриархат) с началом распространения эпидемии коронавируса в Украине уделила очень серьезное внимание безопасности граждан. Причем речь идет не только о прихожанах, которые посещают храмы и церкви УПЦ. По благословению предстоятеля церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епархии УПЦ (МП) начали своими силами приобретать или изготавливать защитные маски, которые бесплатно раздают всем гражданам. Разумеется, масками обеспечиваются и прихожане, которые приходят в церковь.

Как рассказал сайту "Сегодня" митрополит Нежинский и Прилуцкий, глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (Московского патриархата) Климент, после введения карантина присутствие прихожан на службах церковь не запрещала. Однако ограничила число людей в храмах, в соответствии с нормами, рекомендуемыми Минздравом. При этом присутствовать на службе можно вне храма – во дворе, на улице рядом с церковью. Главное, чтобы люди соблюдали дистанцию в полтора-два метра.

"Уже сейчас во множестве храмов люди присутствуют на богослужении, находясь возле церкви – оно транслируется на улицу", – рассказал митрополит Климент.

Приняли в церкви ряд мер, позволяющих прихожанам выполнять необходимые обряды, не подвергая свое здоровье и здоровье окружающих опасности.

"Церковь обратилась к верующим с таким призывом: поскольку количество прихожан во время службы может быть ограничено, мы организовали работу так, что священники должны находится в храме на протяжении дня, особенно в больших городах. Это даст возможность причаститься и исповедоваться не только на литургии, но и в другое время", – отметил митрополит Климент.

Венчание в связи с Великим постом церковь не проводит. А крестины проводятся с ограниченным числом присутствующих. По словам митрополита, в церквях соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы. Есть растворы для дезинфекции рук, для дезинфекции поверхности святынь, икон, после прикладывания верующего к святыне она каждый раз дезинфицируется.

"И нет никакой проблемы, если верующий не будет прикладываться к святыне, а просто благоговейно постоит возле нее, поклонится, поцелует нательный крестик. Никто человека за это осуждать не будет", – отмечает митрополит Климент.

"Мы призываем своих прихожан: если кто-то, не дай Боже, конечно, но ощущает температуру, боль, кашель, другие признаки простуды – не приходите в храмы. Думаю, можно с помощью средств связи попросить священника, чтобы за него помолились. Священник может исповедовать и причастить на дому, с соблюдением всех норм безопасности. Человек ни в коем случае не остается без пастырской опеки", – говорит митрополит Климент.

В церкви предпочитают не загадывать, в каком формате придется праздновать Пасху.

"До Светлого Воскресения Христового еще много времени. Ситуация развивается очень стремительно, каждый день приходят новые данные и все может быть. Потому не будем забегать вперед", – говорит митрополит Климент.

Смотрите полное видео интервью с митрополитом Нежинским и Прилуцким Климентом:

Митрополит Нежинский и Прилуцкий, глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (МП) Климент

Украинская греко-католическая церковь. Богослужение онлайн

Украинская греко-католическая церковь на данный момент сформировала, пожалуй, наиболее подробные и обстоятельные инструкции для священнослужителей и прихожан на время карантина. 24 марта глава УГКЦ Блаженнейший Святослав направил в приходы письмо с универсальными советами. Как отмечается в письме, страстные и пасхальные службы в этом году во всей католической церкви служатся без участия прихожан – ради безопасности, чтобы уменьшить контакт между людьми и не распространять вирус. Богослужения, однако, надлежит править в кафедральных соборах и приходских церквях, чтобы создать людям возможность участвовать в них посредством социальных сетей в прямом эфире (live streaming), отмечается в письме.

"Первая реакция церкви на пандемию – это молитва. Ежедневно в 12:00 у нас проходит молебен за больных и за Божье милосердие для Украины и всего мира. Десятки тысяч людей присоединяются к молитве во время прямой трансляции, и сотни тысяч смотрят ее на протяжении дня", – рассказал сайту "Сегодня" руководитель Департамента информации УГКЦ, протоиерей Игорь Яцив.

Из других изменений: епископы в своей епархии могут продлить время пасхальной исповеди на месяц после завершения карантина. В Великий четверг в этом году обряд умывания ног выполнятся не будет. А в Великую пятницу не будет традиционных процессий при выносе плащаницы.

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"Плащаница будет выставлена, но процессий не будет, и не будет возможностей припасть к ней – прикладываться, целовать. Она будет ограждена. Людям, чтобы приступить к плащанице, достаточно просто перекреститься и поклонится", – говорит протоиерей Игорь Яцив.

Согласно письму Блаженнейшего Святослава, освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхи и пасхальные блюда на Пасху будут только на улице, прося при этом верующих держать расстояние между собой. Освящать блюда можно будет в Пасхальную субботу, причем освящение будет проводиться столько времени, сколько понадобится, чтобы безопасно для себя и окружающих продукты освятили все желающие.

"Безусловно, Пасхальное богослужение – традиционно наиболее многолюдное богослужение. Но в условиях карантина оно таким быть не может. Проводиться оно будет в зависимости даже от локальных ситуаций, ограничений, веденных властями государства и отдельных регионов. Поскольку наша церковь присутствует на всех континентах, рекомендации имеют универсальный характер. Но что касается Украины, то, где это возможно, где позволяют местные обстоятельства, будет проводиться освящение пасхальных корзинок в субботу, в течение дня и очень часто, не допуская скопления граждан. Буквально: пришли несколько человек, священник прочитал молитву, освятил корзинки, люди разошлись по домам. Но, подчеркиваю, это там, где возможно", – рассказал протоиерей Игорь Яцив.

Наконец, УГКЦ просит своих священнослужителей объяснить прихожанам, что в этот день церковь совершает сакраментальное намерение для освящения блюд также и для тех, кто физически не присутствует в храме, но принес пасхальные блюда для освящения в своих домах во время молитвы онлайн, обязательно выслушав при этом трансляцию Пасхальной Божественной Литургии. То есть там, где карантинные и ограничительные меры не позволяют прийти в церковь, корзинку можно освятить дома, онлайн.

"Мы имеем уникальную ситуацию, которая требует уникальных, особенных решений. И такой возможности – Благословения онлайн – также. Если человек имеет святую воду дома, он может посвятить корзинку онлайн", – говорит протоиерей Игорь Яцив.

По его словам, церковь также "очень настоятельно" просит, чтобы люди старшего возраста, дети, люди, которые чувствуют признаки заболевания, в принципе не шли в церковь. Во время Страстной недели все богослужения, предусмотренные церковным уставом УГКЦ, будет транслировать в режиме реального времени, чтобы люди, сидя дома, имели возможность объединиться в молитве.

Смотрите полное видео интервью с протоиереем Игорем Яцивым:

Протоиерей Игорь Яцив, руководитель Департамента информации УГКЦ

Православная церковь Украины. "Всеобщее празднование Пасхи можно перенести"

Православная церковь Украины достаточно оперативно и адекватно отреагировала на новые вызовы. Уже 24 марта Священный Синод ПЦУ (прошедший, кстати, в режиме видеоконференции) принял ряд решений относительно формата работы в сложившейся ситуации. Во-первых, Синод разрешил священникам проводить богослужения в храмах без личного присутствия прихожан. Во-вторых, призвал прихожан присоединиться ко всеобщей молитве, "используя возможности удаленной связи (медиатрансляции)". Церковь также призвала верующих одновременно возносить молитву – ежедневно в 21:00. Строгие предписания были даны для священников, проводящих обряды исповедования и причастия на дому, и прихожан. В частности, священник "должен использовать одноразовую обувь (бахилы) и санитарную маску, мыть руки с мылом и водой, использовать дезинфицирующее средство". Если карантин вовсе жесткий (например, верующий находится на излечении в больнице), церковь разрешила священнослужителям провести духовную беседу и помолиться за здоровье больного, используя средства связи.

"С первых дней карантина мы призвали прихожан, которые чувствуют себя плохо, имеют какие-то признаки заболевания, не приходить в храмы, поберечь себя и окружающих. Потому что иногда мы своим "геройством" или "усердием" не по разуму можем натворить больше беды, нежели принести добра во славу Божию. И, Слава Богу, у нас в соборе прихожане сознательные и законопослушные, они прислушиваются ко всем советам и рекомендациям", – рассказал сайту "Сегодня" митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко).

По словам митрополита, трансляции богослужений на веб-странице Собора и его личной в Спасо-Преображенском соборе ведутся как со стационарных видеокамер, так и с личного гаджета уже много лет. Поэтому для него такой формат присоединения верующих к молитве не нов, а лишь актуально востребован.

"Конечно же, в наших храмах при личном присутствии прихожан на богослужениях соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы и правила. Для тех, кто не смог попасть в храм, не представляет трудностей включить гаджет, телевизор, радиоприемник и присоединиться к молитве. Самый болезненный вопрос, конечно, – проведение Таинств. Но ответы и на этот вопрос в какой-то мере найдены. Если это не режим жесткого карантина, то Причастие и Исповедь можно осуществить в храме. Одноразовая посуда (стаканчики для запивания после причастия) у нас в храме уже давно используется. В целом священник с благословения епископа может подходить к форме, в которой совершается причастие, в каждом отдельном случае индивидуально", – рассказал митрополит Александр.

По словам митрополита, прогнозировать, как будут проводиться пасхальные Богослужения и освящение пасхальной снеди, сегодня сложно. Все зависит от того, в каком направлении будет развиваться эпидситуация и какими будут рекомендации Минздрава и правоохранительных органов. При этом владыка Александр отметил, что ПЦУ вполне может обсудить возможность переноса всеобщего празднования Пасхи (но, разумеется, не самого календарного дня праздника Воскресения Христового) по примеру Элладской Церкви.

"Основное, конечно, что мы должны сделать в праздник Пасхи, – это посетить храм, помолиться и причаститься. Если мы такой возможности сегодня не имеем, то я предложил бы Синоду принять решение перенести празднование. Самого праздника Воскресения Христова мы не отменим и не перенесем, и права на то не имеем. Пасхальное богослужение состоится, как и положено, 19 апреля. Но всеобщее празднование мы можем перенести. Праздник Пасхи празднуется не один день, а сорок дней. Поэтому мы вполне можем торжественное богослужение, которое совершается на Пасху, повторить в ночь с субботы на воскресение сразу после завершения карантина", – рассказал митрополит Александр.

На саму Пасху, 19 апреля, те прихожане, кто из-за ограничительных мероприятий не сможет посетить службу и освятить куличи, могут сделать это на дому.

"Продукты, которые освящаются в день Святой Пасхи, можно освятить в церкви. А можно и дома, окропив с молитвой Господней "Отче наш" святой водой. Именно так поступали наши бабушки и дедушки в богоборческий период – во времена СССР. Кроме того, мы имеем сегодня возможность слушать молитву онлайн. То есть при невозможности посетить церковь вы могли бы поставить перед иконой свечку, собрать пасхальную корзинку с продуктами, а затем после молитвы, которую прочитает священник онлайн, окропить их святой водой. Нужно помнить, что освящение происходит не окроплением только лишь святой водой, но прежде всего молитвой. Окропление – это уже видимый знак, а главное – участие в богослужении и молитве, хоть и дистанционно", – рассказал митрополит Александр.

Что касается поминальных дней, то здесь также все будет зависеть от ситуации. В том числе от ситуации в конкретных регионах. В отдельных областях священники ПЦУ уже призвали прихожан воздержаться от посещений кладбищ в конкретный поминальный день: прийти помянуть родных и близких можно в любой день недели после Пасхи.

Смотрите полное видео интервью с митрополитом Переяславским и Вишневским Александром (Драбинко):

Епископ Православной церкви Украины, Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

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