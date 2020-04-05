Пасха без богослужений и закон о земле: главные события недели

Чем живет страна на карантине: борется с коронавирусом и обновляет власть

Новые старые лица в Кабмине и сотрудничество с Tesla: ТОП-5 новостей Украины уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине зараженных коронавирусом уже больше 800 человек

В Украине снова выросло число инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день заразились уже 804 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев. По состоянию на утро в ЦОЗ поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19", – заявили в Минздраве.

Тем временем в Украине прогнозируют пик распространения коронавируса на вторую половину апреля, а, например, министр внутренних дел Арсен Аваков почти уверен, что карантин будет продлен и в мае украинцы еще будут сидеть дома. В то же время врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины, экс-заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская в интервью сайту "Сегодня" заявила, что коронавирус останется навсегда.

Принят закон о рынке земли

В ночь на вторник, 31 марта, в Украине произошло без преувеличения историческое событие. Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект № 2178-10 предусматривает запуск рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года, а соответственно, и снятие моратория на продажу сельхозучастков.

Впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался в общей сложности десять раз. Последний раз – 20 декабря 2018 года, когда за продление моратория проголосовал 231 депутат при минимально необходимых 226 голосах.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "19 лет земельной реформы: как принимали закон о рынке земли в Украине"

Украина работает с Tesla для получения аппаратов ИВЛ

Посольство Украины в США установило контакт с компанией Tesla, основатель которой Илон Маск предложил обеспечить больницы разных стран аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США, пишет Укринформ.

"Мы увидели предложение Илона Маска по аппаратам ИВЛ и решили, что не можем ею не воспользоваться. Можем сказать, что контакт с представителями Tesla установлен", – отметили в дипломатическом представительстве.

При этом уточняется, что Tesla имеет много заявителей.

"Но мы сейчас работаем над тем, чтобы выйти на реальный результат, учитывая динамическую статистику распространения коронавируса в мире", - подчеркнули в пресс-службе.

Также добавили, что сейчас все посольства Украины ищут дополнительную гуманитарную помощь для отечественных больниц в борьбе с Covid-19: "Это как раз один из тех случаев, когда любая помощь имеет значение, ведь коронавирус – это новый вызов для всех".

В тренде Эксперт рассказал, готова ли украинская медицина к вспышке коронавируса

В Кабмине новые главы Минздрава и Минфина

Верховная Рада на внеочередном заседании, которое состоялось 30 марта, назначила новым министром финансов Украины Сергея Марченко, ранее занимавшего должность заместителя министра финансов (2016-2018). Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов.

Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Читайте подробнее "Потомственный врач, ставший главой ОГА: что известно о новом главе Минздрава Максиме Степанове"

А новым министром здравоохранения Украины стал Максим Степанов, бывший глава Одесской облгосадминистрации (2016-2019). Соответствующее решение принято на третьем внеочередном заседании Верховной Рады. Проект постановления поддержали 246 народных избранников.

Его биографию вы можете прочитать в специальном материале "Министр с тортом: главой министерства финансов стал Сергей Марченко"

Украина останется без главного христианского праздника: как будем праздновать Пасху

В связи с тем, что в Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации, на Пасху и в поминальные дни (неделя после Пасхи), скорее всего, не будет массовых богослужений и посещений кладбищ. Особенно это опасно из-за такой традиции как устраивание поминальных обедов на погостах, чего православная церковь, кстати, не приветствует.

"Тут свое слово должны сказать священнослужители всех конфессий, – говорит Владимир Фесенко. – Говорить что-то за них мирским людям было бы неправильно. Предполагаю, что такое решение будет озвучено иерархами заблаговременно".

Пока ни в одной из конфессий нам прямо не сказали, как будет организовано празднование светлого Христова Воскресения. Но, например, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (УПЦ) благословил все епархии участвовать в мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции. А массовое скопление народа как раз способствует ее распространению.

Священный синод Православной церкви Украины (ПЦУ) 24 марта принял решение о том, что разрешается проведение богослужений в храмах священнослужителями, церковнослужителями и певчими без присутствия мирян. Мирянам рекомендуют дома организовать молитвенные уголки с иконой, священными книгами, лампадой или свечой и молиться там. При необходимости можно пригласить священника домой с соблюдением мер карантина.

А президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал скорый запуск проекта "Пасха дома".

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", – заметил Зеленский.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама