Пасха онлайн: трансляция богослужения на телеканале "Украина"

В этом году украинцы не могут праздновать Пасху в обычном режиме из-за эпидемии коронавируса – массовые собрания запрещены и в церквях. Для того, чтобы не пропустить богослужение в один из крупнейших религиозных праздников христиан восточного обряда, можно присоединиться к трансляции онлайн.

Телеканал "Украина" и "Сегодня" транслируют в прямом эфире Пасхальное богослужение Украинской Православной Церкви. Трансляция продлится с 23:00 субботы до 3:00 воскресенья.

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