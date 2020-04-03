"Пасха. Земля. Приват" – темы программы "Свобода слова Савика Шустера"

В студии программы ведущий Савик Шустер вместе с чиновниками будут выяснять, следует ли готовиться к еще более жесткому карантину на Пасху и как вести себя в праздничные дни.

В пятницу, 3 апреля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить о том, какие меры будут предусмотрены на Пасху, а также о земельной реформе и "банковском законе".

В студии программы ведущий Савик Шустер вместе с чиновниками будут выяснять, следует ли готовиться к еще более жесткому карантину на Пасху и как вести себя в праздничные дни. А также, что принесет Украине земельная реформа – тотальную распродажу или шанс для аграриев?

Кроме этого, будут дискутировать, почему "банковский закон" важен для каждого из нас и даже для тех, кто не пользуется банковскими карточками.



Гостями выпуска станут:

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Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

председатель фракции партии "Слуга народа"; Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батькивщина";

, лидер партии ВО "Батькивщина"; Петр Порошенко , лидер партии "Европейская Солидарность";

, лидер партии "Европейская Солидарность"; Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Кира Рудик , председатель партии "Голос";

, председатель партии "Голос"; Роман Сульжик, член Наблюдательного совета ПриватБанка;

член Наблюдательного совета ПриватБанка; Даниил Пасько, основатель аналитического центра EasyBusiness;

основатель аналитического центра EasyBusiness; Сергей Надал , городской мэр Тернополя;

, городской мэр Тернополя; Сергей Моргунов, мэр Винницы.

В минувшую пятницу, 27 марта, в студии программы ведущий Савик Шустер вместе с чиновниками выяснял, как спасти Украину от болезни и не потерять экономику, хватит ли в нашей стране тестов на коронавирус, а также как в Украине планируют поддерживать своих граждан, предприятия и врачей.

Напомним, что стартовало ток-шоу 6 сентября. Первый эфир "Свободы слова Савика Шустера" прошел с ошеломительным успехом.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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