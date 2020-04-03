"Пасха. Земля. Приват" – темы программы "Свобода слова Савика Шустера"

В пятницу, 3 апреля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить о том, какие меры будут предусмотрены на Пасху, а также о земельной реформе и "банковском законе".
В студии программы ведущий Савик Шустер вместе с чиновниками будут выяснять, следует ли готовиться к еще более жесткому карантину на Пасху и как вести себя в праздничные дни. А также, что принесет Украине земельная реформа – тотальную распродажу или шанс для аграриев?
Кроме этого, будут дискутировать, почему "банковский закон" важен для каждого из нас и даже для тех, кто не пользуется банковскими карточками.
Гостями выпуска станут:
- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
- Петр Порошенко, лидер партии "Европейская Солидарность";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Кира Рудик, председатель партии "Голос";
- Роман Сульжик, член Наблюдательного совета ПриватБанка;
- Даниил Пасько, основатель аналитического центра EasyBusiness;
- Сергей Надал, городской мэр Тернополя;
- Сергей Моргунов, мэр Винницы.
В минувшую пятницу, 27 марта, в студии программы ведущий Савик Шустер вместе с чиновниками выяснял, как спасти Украину от болезни и не потерять экономику, хватит ли в нашей стране тестов на коронавирус, а также как в Украине планируют поддерживать своих граждан, предприятия и врачей.
Напомним, что стартовало ток-шоу 6 сентября. Первый эфир "Свободы слова Савика Шустера" прошел с ошеломительным успехом.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк