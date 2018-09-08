Паспорт на кота: украинцев хотят заставить регистрировать домашних любимцев

Владельцев, которые не поставят четвероногих на учет, будут штрафовать

Депутаты с 2021-го года хотят ввести обязательную регистрацию животных, чтобы выполнить очередную часть требований соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По их замыслу всех котов и собак нужно будет вносить в Единый госреестр. Документы будут выдавать не бесплатно. Животное без ветеринарного паспорта нельзя будет ни перевезти, ни продать, ни утилизировать. А владельцев, которые не поставят четвероногих на учет, будут штрафовать.

Владельцы домашних животных Армен и Инна убеждены, что обязанность оформлять четвероногим паспорт должна повысить ответственность владельцев за своих животных.

"А не просто взял, поигрался, выкинул. Или же, допустим, собака что-то натворила, человек говорит, что это не моя собака, я ее первый раз в жизни вижу. Поэтому эту ответственность действительно надо вводить", – уверен Армен Варданян.

Народный депутат фракции партии Петра Порошенка Александр Бакуменко рассказал, что идентификация будет проводиться с помощью чипов.

"Что такое идентификация? Это мы ставим чип на животное. Оно вносится в электронную базу данных. И весь учет, начиная от вакцинации, кто является хозяином этого животного, его передвижение...", – отметил политик.

Разработчики законопроекта говорят, что обязательная регистрация призвана уменьшить количество бездомных животных. Найдя собаку на улице, в ветлечебнице по чипу можно будет сразу определить ее владельца.

Регистрировать нужно будет собак в возрасте от двух до трех месяцев и сразу делать прививки против бешенства.

По предварительным подсчетам, сама регистрация обойдется в 30-40 гривен. По сельскохозяйственным животным эти средства будет возмещать государство. А вот стоимость чипирования будет зависеть от расценок ветеринара.

Начальница отдела реестра животных государственного предприятия "Агентство по идентификации и регистрации животных" Наталья Чернецкая рассказала к каким ветеринарам нужно будет обращаться.

"Для того, чтобы зарегистрировать кота или собаку, нужно обратиться к государственному или частному ветеринару. Для регистрации сельскохозяйственных животных нужно обратиться к государственному ветеринару", – отметила она.

Ранее сообщалось, что в Луцке местные жители спасли истощенную собаку от недобросовестных хозяев. Неравнодушные граждане нашли животное, когда собака еле ходила, была агрессивная и запуганная. Врачи поставили ей диагноз – анорексия.

Также луцкие волонтеры рассказали о состоянии здоровья спасенной собаки Беллы. Она набрала десять килограммов, поборола болезни и начала снова доверять людям. Теперь ей ищут новых владельцев.

Не так давно в городе Надворная Ивано-Франковской области собака, убегая от обидчиков, упала под эстакаду теплотрассы и прожила там почти двенадцать месяцев, пока ее не освободили волонтеры.