Паспорт в смартфоне стал официальным документом в Украине: как это работает

Документ можно будет использовать в мобильном приложении "Дія"

Украинское правительство разрешило использовать приложение "Дія" как электронный паспорт, о чем ранее заявлял вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

О соответствующем постановлении Кабмина 15 апреля глава Минцифры сообщил в своем Telegram.

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"Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов", – пишет Федоров.

Вице-премьер отметил, что сейчас инновацию тестируют, а уже на следующей неделе она станет доступна каждому пользователю мобильного приложения "Дія", позволив не носить с собой ID-карту и выписки из нее, что было обузой для многих украинцев.

А тем гражданам, которые все еще не обзавелись ID-картой, будет предоставлена возможность оцифровать биометрический паспорт для заграничных поездок.

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Глава Минцифры сообщил, что е-паспорта можно будет использовать:

для удостоверения личности при задержании полицией;

при получении посылок и писем на почте;

для подтверждения достижения совершеннолетия при приобретении алкоголя или табачных изделий;

во время поездок на железнодорожном или воздушном транспорте;

во время медицинского обслуживания и банковских операций;

при получении административных услуг.

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Михаил Федоров назвал Украину первым в мире государством, где стало возможным использование цифрового паспорта без предъявления бумажного или пластикового аналога.

Напомним, что на сегодняшний день "Дію" можно использовать в качестве водительских прав и техпаспорта на машину.

Кроме того, в Украине также действует мобильное приложение "Дій вдома" для контроля соблюдения гражданами режима обсервации и самоизоляции.

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