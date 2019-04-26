"Паспортизация" ОРДЛО: известный российский поэт высмеял сторонников Путина

Орлуша в стихах описал мрачную перспективу получения российского гражданства

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Известный российский поэт Андрей Орлов своим стихотворением "потроллил" любителей "русского мира" на оккупированных территориях Донбасса, которые хотят получить российское гражданство по упрощенной схеме, на что дал "зеленый свет" президента РФ Владимир Путин.

Стих свой он назвал "Пспортозамещение".

Получил Мыкола паспорт,

Сели паспорт обмывать,

Стол накрыли, подтащили

Ближе дедову кровать.

Дед, дотошный старикашка,

Палкой по столу стучит:

- Там какая-то бумажка

В красном паспорте торчит!

Посмотрели… Прослезились

Теща и невестка,

Ведь бумажка – не простая,

В армию повестка.

И записка: "Паспортиной

Со страною связаны?

Вы теперь у нас, мужчина,

Военнообязаный.

Нефиг слезы лить, икая,

В подпол прятаться, пищать,

Есть профессия такая –

Заграницу защищать.

Быстро дуй в военкомат,

Там получишь автомат,

Новой родины сыны

Поддержать ее должны,

И ее правительство

Здесь, по месту жительства!".

У Мыколы хата с краю,

Огород в конце села,

Тут… Рятуйте! Танк въезжает,

Крутит дурою ствола.

Развернуться? Не вопрос!

И полхаты жопой снес:

- Будем вас и вашу мать

От фашистов защищать!

- Это ж просто хулиганство! –

Завизжала вся семья.

- Получил, милок гражданство?

Мы теперь семья твоя!

Захотел срубить рублей,

Так сиди теперь, не блей.

Выглянул в проем оконный?

Это – митинг незаконный.

Выпить забежал сосед?

Возмутительный пикет.

Ты не понял, дурачина?

Паспорт – это лишь причина

Захватить твою страну,

Затянуть тебя в войну,

Разорвать тебя на части,

Заманить тебя в Мордор,

Где закончится про счастье

И про волю разговор.

Красный паспорт – червячок,

Он насажен на крючок,

Есть рыбак на берегу,

Объяснить секрет могу:

С голым торсом рыболов

Знает много добрых слов,

Но гони его взашей,

Вынь лапшицу из ушей,

Не глотай его блесну,

Не ходи в его страну,

От нее добра не жди.

Ты не понял? Что ж, иди…

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Отметим, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В свою очередь Верховная Рада приняла постановление об обращении к Западу из-за "паспортного" решения Путина по Донбассу. Украинские депутаты обратились не только к мировому сообществу, но и напрямую к президенту России, а также призвали ударить по России еще большими санкциями.

25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

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