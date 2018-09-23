В базу "Миротворца" попал заммэра и четверо закарпатских депутатов с венгерскими паспортами

База "Миротворца" пополнилась четырьмя местными депутатами горсоветов из Закарпатья и одним заместителем мэра, у которых после специальной проверки выявили венгерские паспорта.

"Первая пятерка нарушителей Конституции и Закона Украины о гражданстве зафиксирована в "Чистилище". Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены", – сказано в сообщении ресурса в его Facebook-аккаунте.

Как уточняется в сообщении "Миротворца", перечень лиц с двойным гражданством пополнили Иосиф Фовриш, Адальберт Браун, Степан Гала и Кароль Берки, которые имеют депутатские мандаты городских советов, а также Оскар Балог – заместитель городского головы города Чоп.

Ранее стало известно, что депутат Береговского районного совета Кароль Берки сложил свой мандат после того, как во время пересечения границы у него при проверке выявили венгерский паспорт.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин из-за паспортного скандала на Закарпатье заявил, что по причине выдачи паспортов жителям Закарпатья венгерский консул в Берегово Матяш Силади ни при каких условиях не останется на своей должности.

Напомним, что Венгрия пригрозила замедлить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, если венгерского консула вышлют из Берегово.

Кроме того, мы уже писали, что Павел Климкин признался в том, что украинским властям было известно о том, что Венгрия раздает паспорта жителям Закарпатья.