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Патриарх Филарет подал иск о "защите чести и достоинства" на архиепископа Евстратия

22 августа, 16:16

Ранее с архиепископом Евстратием судился "Союз православных журналистов"

Глава УПЦ КП: "Мы содержание томоса не знали. Думали, будет полная автокефалия, как в других церквях". Фото: из архива УПЦ КП

Глава УПЦ КП: "Мы содержание томоса не знали. Думали, будет полная автокефалия, как в других церквях". Фото: из архива УПЦ КП

Архиепископ Черниговский и Неженский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви (ПЦУ) Евстратий (Зоря) сообщил, что почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) подал на него иск в суд о "защите чести и достоинства".

"Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко) судится с архиепископом Евстратием (Зорей) о "защите чести и достоинства", - написал архиепископ Евстратий в Facebook.

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"Никогда бы не подумал, что в ряду Киево-Печерской Лавры (точнее мужского монастыря МП, там существующего) и Общества с ограниченной ответственностью "Союз православных журналистов", которые ранее судились со мной "о защите чести ...", будет такой последователь", – отметил он.

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Фото: "Сегодня"

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", на сегодняшний день в украинской церкви продолжается кризис из-за конфликта ПЦУ и Киевского патриархата. Недавно Филарет заявил о создании Синода Киевского патриархата, независимого от ПЦУ.

Напомним, почетный патриарх Филарет был лишен канонических прав и обязанностей епархиального архиерея. Отмечается, что Филарет является архиереем ПЦУ, на него распространяется действие уставных органов, их решение, устава ПЦУ, но он не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

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иск филарет Евстратий

Источник: Сегодня

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