Патриарх Филарет посетил Госдепартамент США

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Филарет встретился с помощником Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсом Митчелом

cerkva.info
cerkva.info

В среду, 19 сентября, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет посетил Государственный департамент Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Отмечают, что Патриарх Филарет встретился с помощником Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсом Митчелом. В ходе встречи они обсудили "вопрос поддержки Украины в обеспечении свободы, демократии, свободного исповедания веры, отстаивании территориальной целостности, а также значение для национальной безопасности Украины возникновения признанной Вселенским Православием независимой единой поместной Православной Церкви".

"Предстоятеля сопровождали митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, член Высшего церковного совета УПЦ Киевского Патриархата протоиерей Александр Трофимлюк и глава управы прихода святого апостола Андрея Первозванного г. Блумингдейл Иван Яресько", – отмечается в сообщении.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение. Президент Петр Порошенко заявил, что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, глава такой церкви будет избираться в Украине.

В начале сентября состоялся Собор Константинопольской церкви, который в итоге принял решение о том, что Вселенский патриарх может предоставить автокефалию Украинской православной церкви, несмотря на позицию других церквей.

В свою очередь у Путина нервно отреагировали на приближение автокефалии Украинской церкви. В России, мягко говоря, не в восторге от возможной независимости Украинской православной церкви от Москвы и пристально наблюдают за ситуацией.
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"Сегодня"

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