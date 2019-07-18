Патриарх Кирилл во время встречи с Новинским благословил украинцев

Украинский народ — каждый день в моем сердце и моих молитвах, – заявил патриарх Кирилл

Фото: opposition.com.ua

Лидер фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский получил благословение для украинского народа во время визита к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Об этом сообщается на сайте "Оппозиционного блока".

Вадим Новинский был в составе делегации Украинской Православной Церкви.

"Украина – святая земля, и народ украинский каждый день в моем сердце и моих молитвах", – сказал глава РПЦ, благословляя украинский народ.

"Я хотел бы всех вас, мои дорогие, поддержать на том пути, который вы избрали. Трудностями, к сожалению, в обилии отмечен сегодня исторический путь любимой для меня Украины. Но мы верим, что пройдет ночь и наступит день. Храни вас всех Господь!", – добавил он.

Напомним, что ранее глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский принял участие в крестном ходе в день памяти апостолов Петра и Павла в Одессе. Также в торжествах приняли участие городской голова Одессы Геннадий Труханов, народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов, депутаты фракций "Оппозиционного блока" местных советов Одесской области.

Напомним, ранее Новинский сообщил, что Благодатный огонь впервые с 2014 года передан в Донецк.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Патриарх Кирилл во время встречи с Новинским благословил украинцев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"