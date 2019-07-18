Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Патриарх Кирилл во время встречи с Новинским благословил украинцев

18 июля, 21:18

Украинский народ — каждый день в моем сердце и моих молитвах, – заявил патриарх Кирилл

Фото: opposition.com.ua

Лидер фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский получил благословение для украинского народа во время визита к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Об этом сообщается на сайте "Оппозиционного блока".

Вадим Новинский был в составе делегации Украинской Православной Церкви.

"Украина – святая земля, и народ украинский каждый день в моем сердце и моих молитвах", – сказал глава РПЦ, благословляя украинский народ.

"Я хотел бы всех вас, мои дорогие, поддержать на том пути, который вы избрали. Трудностями, к сожалению, в обилии отмечен сегодня исторический путь любимой для меня Украины. Но мы верим, что пройдет ночь и наступит день. Храни вас всех Господь!", – добавил он.

Напомним, что ранее глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский принял участие в крестном ходе в день памяти апостолов Петра и Павла в Одессе.  Также в торжествах приняли участие городской голова Одессы Геннадий Труханов, народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов, депутаты фракций "Оппозиционного блока" местных советов Одесской области.

Напомним, ранее Новинский сообщил, что Благодатный огонь впервые с 2014 года передан в Донецк.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Новинский

Вы сейчас просматриваете новость " Патриарх Кирилл во время встречи с Новинским благословил украинцев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За неделю до выборов кандидаты обратились к украинцам

12 июля, 22:20

Претенденты в Раду от основных политсил говорили о повышении качества медицинских услуг, об истории и молились за мир

Вадим Новинский: Вместе с одесситами молимся за мир в нашей стране

12 июля, 16:30

В Одессе прошел крестный ход в день памяти апостолов Петра и Павла

Кандидаты в депутаты презентовали свои программы

27 июня, 22:42

Политики встретились с избирателями, обсудив наиболее острые проблемы

В "Оппозиционном блоке" назвали кандидатуру на пост премьера

11 июня, 14:41

Новинский считает Бориса Колесникова лучшим кандидатом на должность главы правительства

Обильное питье: печальные последствия

Ученые решили дилемму курицы и яйца о появлении жизни на Земле

Какой будет цена газ для населения по регионам — карта

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить

Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово

Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными -...

ТОП-25 банков Украины по качеству депозитов в 2019

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Бутербродницы для вкусной еды на скорую руку по низким ценам

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Сегодня, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Как воспитать ребенка лидером

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь