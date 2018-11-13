Глава УПЦ МП и Петр Порошенко договорились о встрече
На данный момент ни место, ни время переговоров согласованы не были – митрополит Онуфрий и президент Украины встретятся, когда у последнего будет время
Глава Украинской православной церкви (Московский патриархат) Онуфрий и президент Петр Порошенко условились о будущей встрече. Их беседа состоялась в телефонном режиме – Онуфрий позвонил главе государства во время Собора УПЦ МП, который проходил 13 ноября.
"Во время Собора блаженнейший позвонил президенту, был контакт: они поговорили, условились встретиться и все обсудить, когда у президента будет время", – говорит руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.
Анисимов отметил, что не знает, какие темы хотел Порошенко обсудить на несостоявшейся сегодня встрече, но священнослужители хотели доложить ему о нарушении своих прав и свобод.
Несмотря на то, что президент не смог посетить сегодняшний Собор, спикер УПЦ (МП) называет это событие очень важным, поскольку епископы и архиереи "приняли важное обращение".
Напомним, что 13 ноября на Соборе УПЦ МП объявили о том, что она не намерена присоединяться к единой Украинской поместной православной церкви после завершения процесса предоставления автокефалии.
Кроме того, УПЦ МП заявила о разрыве отношений с Константинополем из-за предоставления Украине автокефалии.
Как уже сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви.
Вы сейчас просматриваете новость "Глава УПЦ МП и Петр Порошенко договорились о встрече". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"