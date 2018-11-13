Глава УПЦ МП и Петр Порошенко договорились о встрече

Сегодня, 19:10

На данный момент ни место, ни время переговоров согласованы не были – митрополит Онуфрий и президент Украины встретятся, когда у последнего будет время

Фото: Sergento/Википедия
Фото: Sergento/Википедия

Глава Украинской православной церкви (Московский патриархат) Онуфрий и президент Петр Порошенко условились о будущей встрече. Их беседа состоялась в телефонном режиме – Онуфрий позвонил главе государства во время Собора УПЦ МП, который проходил 13 ноября.

"Во время Собора блаженнейший позвонил президенту, был контакт: они поговорили, условились встретиться и все обсудить, когда у президента будет время", – говорит руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

Анисимов отметил, что не знает, какие темы хотел Порошенко обсудить на несостоявшейся сегодня встрече, но священнослужители хотели доложить ему о нарушении своих прав и свобод.

Несмотря на то, что президент не смог посетить сегодняшний Собор, спикер УПЦ (МП) называет это событие очень важным, поскольку епископы и архиереи "приняли важное обращение".

Напомним, что 13 ноября на Соборе УПЦ МП объявили о том, что она не намерена присоединяться к единой Украинской поместной православной церкви после завершения процесса предоставления автокефалии.

Кроме того, УПЦ МП заявила о разрыве отношений с Константинополем из-за предоставления Украине автокефалии.

Как уже сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви.
религия, упц кп, онуфрий, автокефалия, Петр Порошенко, томос

Вы сейчас просматриваете новость "Глава УПЦ МП и Петр Порошенко договорились о встрече". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

ТАСС, "Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: AFP

РПЦ перестает молиться за патриарха Варфоломея из-за Украины

14 Сентября, 17:49

Российская православная церковь ответила Вселенскому патриархату Константинополя на предоставление автокефалии Украинской православной церкви

Украина

Экзархи Вселенского патриарха Варфоломея. Фото: president.gov.ua

"Будет все хорошо": экзархи прибыли на Синод отчитаться по Украине

10 Октября, 13:40

Украина готова рассматривать вопрос церковного объединения, сказал посланец Варфоломея
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

В Стамбуле начался Собор Константинопольской церкви, где рассмотрят автокефалию для Украины

1 Сентября, 20:36

Вопрос предоставления Томоса Киеву будет рассматриваться 2 сентября

Украина

Фото: Facebook Петра Порошенко

Порошенко позвал украинцев на молитву за автокефалию

13 Октября, 10:33

Глава государства призвал прийти на Софийскую площадь для всеобщей молитвы

Россия

Фото: AFP

Русская православная церковь разрывает отношения с Константинополем

15 Октября, 19:53

Решение о разрыве отношений РПЦ и Константинополя было принято из-за Украины

Украина

Константинопольский патриарх Варфоломей. Фото: FB.ru

Вселенский патриарх обосновал юрисдикцию Константинопольской церкви в Украине

28 Сентября, 12:49

Вселенский патриархат считает уместным напомнить всю историческую и каноническую правду о взаимоотношениях с церковью Украины
Загрузка...