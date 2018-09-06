Патриарх Варфоломей сделал важное заявление по правам на православный мир

Сегодня, 13:10

Патриарх предположил, что попытки разрешать межправославные проблемы без участия Константинополя чреваты неудачами

Константинопольский патриарх Варфоломей. Фото: FB.ru
Константинопольский патриарх Варфоломей. Фото: FB.ru

Константинопольский патриархат имеет исключительные права на решение проблем православного мира. Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей.

"Вселенский патриархат несет ответственность за установление церковного и канонического порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию (...) для выполнения этой высшей и исключительной обязанности (...) Если Вселенский патриархат откажется от своей ответственности и уйдет с межправославной сцены, то поместные Церкви будут действовать "как овцы без пастыря", – сказал патриарх на Синаксисе (Архиерейском Соборе), завершившемся в среду в Стамбуле .

Как сообщалось, одной из главных тем высокого собрания были "вопросы, представляющие межправославный интерес", в частности ситуация в Украине, власти которой в апреле обратились к патриарху с просьбой даровать томос о создании в этой стране "единой поместной церкви".

В своем программном выступлении на Синаксисе патриарх Варфоломей предположил, что попытки разрешать межправославные проблемы без участия Константинополя чреваты неудачами.

"Порой мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями именно потому, что некоторые люди ложно полагают, будто могут любить Православную церковь, а не Вселенский патриархат, забывая, что он воплощает подлинный этос Православия", - заявил патриарх.

Он также отметил, что Константинопольская церковь стремится "к единству и стабильности православия, к общему церковному свидетельству".

"Вселенский патриархат, будучи ответственным за сохранение единства, а также координацию межправославных отношений и всеправославных инициатив, осуществляет это святое служение в православном мире, добросовестно придерживаясь незыблемых экклезиологических и канонических принципов традиции наших отцов", – сказал патриарх.

Предстоятель указал на вызовы времени, с которыми столкнулась Церковь, такие как господство технического прогресса, секуляризация, глобализация, социальная несправедливость, культ наживы, проблемы экологии, религиозный фундаментализм, столкновение цивилизаций. Все эти проблемы, по его мнению, требуют совместного ответа христиан.

В этой связи патриарх напомнил слова одного из наиболее влиятельных константинопольских архиереев, митрополита Пергамского Иоанна, о том, что "в мире, с которым мы сталкиваемся, православие не может быть свидетелем, разделенным на множество частей, а скорее свидетелем "с едиными устами и единым сердцем".

"Вселенский патриархат обязан напоминать всем о соборности и вселенском характере Церкви, пропагандируя дух примирения, который преодолевает конфликты и служит единству православия", - заключил он.

Ранее Вселенский патриарх объяснил, кому принадлежат духовные и канонические права на Украину.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение. 24 апреля президент Петр Порошенко заявил, что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии православной церкви в Украине глава такой церкви будет избираться в Украине.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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