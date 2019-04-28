На границе Украины в элитной иномарке нашли партию боеприпасов
В ходе оформления внедорожника Porsche среагировал пес, натасканный на поиск оружия
Украинские пограничники в ходе досмотра элитного внедорожника Porsche, который направлялся на выезд из нашей страны, обнаружили более 270 патронов.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, во время оформления автомобиля служебная собака, натренированная на поиск оружия, подала соответствующий сигнал и было принято решение досмотреть машину более тщательно.
"Стражи границы вместе с представителями Государственной фискальной службы в результате досмотра в нише для запасного колеса выявили 274 патрона травматического действия калибра 9 мм", – говорится в сообщении.
Патроны у водителя изъяли до решения суда.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на время пасхальных и майских праздников пограничников перевели на работу в усиленном режиме. Для быстрого пропуска граждан на границе и КПВВ будут работать дополнительные наряды. Также были усилены меры безопасности: на пунктах будут дежурить кинологи с собаками.
Также сообщалось, что в Пасхальную ночь за порядком в Киеве следили более полутора тысяч силовиков, в том числе бойцы Нацгвардии, преподаватели и курсанты Академии МВД, а усиленные патрули находились возле каждого храма.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На границе Украины в элитной иномарке нашли партию боеприпасов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ровенской области блокировали канал переправки нелегалов – уголовников
В числе организаторов оказались бывший пограничник и чиновник Управления водного хозяйства