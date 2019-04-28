На границе Украины в элитной иномарке нашли партию боеприпасов

В ходе оформления внедорожника Porsche среагировал пес, натасканный на поиск оружия

В ходе досмотра пограничники обнаружили крупную партию патронов. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники в ходе досмотра элитного внедорожника Porsche, который направлялся на выезд из нашей страны, обнаружили более 270 патронов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, во время оформления автомобиля служебная собака, натренированная на поиск оружия, подала соответствующий сигнал и было принято решение досмотреть машину более тщательно.

"Стражи границы вместе с представителями Государственной фискальной службы в результате досмотра в нише для запасного колеса выявили 274 патрона травматического действия калибра 9 мм", – говорится в сообщении.

Патроны у водителя изъяли до решения суда.







Напомним, ранее мы сообщали о том, что на время пасхальных и майских праздников пограничников перевели на работу в усиленном режиме. Для быстрого пропуска граждан на границе и КПВВ будут работать дополнительные наряды. Также были усилены меры безопасности: на пунктах будут дежурить кинологи с собаками.

Также сообщалось, что в Пасхальную ночь за порядком в Киеве следили более полутора тысяч силовиков, в том числе бойцы Нацгвардии, преподаватели и курсанты Академии МВД, а усиленные патрули находились возле каждого храма.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На границе Украины в элитной иномарке нашли партию боеприпасов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"