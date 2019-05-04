Патрульные с помощью TruCam выписали больше ста тысяч штрафов за четыре месяца

Копы призывают водителей не нарушать скоростной режим на дорогах

Фото: Нацполиция

Патрульные полицейские, пользуясь приборами для измерения скорости TruCAM, за четыре месяца составили 100 853 административных протокола за нарушение скоростного режима. Об этом сообщили на странице патрульной полиции в Facebook.

"Патрульные полицейские фиксируют превышение установленных ограничений скорости движения водителями и привлекают нарушителей к ответственности. Все для того, чтобы научить водителей безопасно ездить и соблюдать ПДД", — говорится в сообщении.

Кроме того, патрульные напомнили, что штраф за превышение скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч составляет 255 грн ($9,6), а более чем на 50 км/ч — 510 грн ($19,2).

В полиции также призвали водителей не нарушать скоростной режим и помнить о собственной безопасности и безопасности людей вокруг.

Напомним, мы писали, что количество устройств TruCam, которые фиксируют скорость на дорогах, увеличилось до 75 единиц. Также была опубликована новая карта с размещением приобретенной техники.

Кроме этого, недавно прошел необычный рейд полицейских в Виннице. Копы с помощью сладостей побуждали пешеходов-нарушителей соблюдать правила дорожного движения. Как это происходит – видели журналисты "Сегодня".

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