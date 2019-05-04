Патрульные с помощью TruCam выписали больше ста тысяч штрафов за четыре месяца
Копы призывают водителей не нарушать скоростной режим на дорогах
Патрульные полицейские, пользуясь приборами для измерения скорости TruCAM, за четыре месяца составили 100 853 административных протокола за нарушение скоростного режима. Об этом сообщили на странице патрульной полиции в Facebook.
"Патрульные полицейские фиксируют превышение установленных ограничений скорости движения водителями и привлекают нарушителей к ответственности. Все для того, чтобы научить водителей безопасно ездить и соблюдать ПДД", — говорится в сообщении.
Кроме того, патрульные напомнили, что штраф за превышение скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч составляет 255 грн ($9,6), а более чем на 50 км/ч — 510 грн ($19,2).
В полиции также призвали водителей не нарушать скоростной режим и помнить о собственной безопасности и безопасности людей вокруг.
Напомним, мы писали, что количество устройств TruCam, которые фиксируют скорость на дорогах, увеличилось до 75 единиц. Также была опубликована новая карта с размещением приобретенной техники.
Кроме этого, недавно прошел необычный рейд полицейских в Виннице. Копы с помощью сладостей побуждали пешеходов-нарушителей соблюдать правила дорожного движения. Как это происходит – видели журналисты "Сегодня".
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