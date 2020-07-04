Патрульных полицейских вооружат помповыми ружьями и газовыми гранатами

5 лет назад в Украине появились новые патрульные полицейские. В новой форме, на новых авто и с новыми критериями работы. Многие из копов пришли из гражданских профессий – анкеты в 2015 году подавали не только юристы, но продавцы, официанты, а одна из анкет в Днепре поступила даже от фокусника. Несмотря на то, что у многих патрульных поначалу не было сменной формы, второго комплекта, многие из них искренне гордились своей работой. Кстати, на репортаж о том, как проходила присяга патрульных, кореспондент "Сегодня" направился с редакционной проверкой. После того, как патрульные дали присягу 4 июля 2015 года, мы их проверили на бдительность – стоя рядом с ними на Софиевской площади, корреспондент "Сегодня" пригубил бутылку с пивом, достал из рюкзака пластмассовую копию боевого пистолета, но никто из патрульных тогда даже замечания не сделал. Лишь когда корреспондент закурил недалеко от строя копов, то получил устное предупреждение от одной из девушек-полицейских.

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О том, как обстоят дела в патрульной полиции сейчас, нам рассказал главный патрульный страны, полковник полиции Евгений Жуков. По его словам, патрульных полицейских Украины планируют вооружить помповыми ружьями для стрельбы резиновыми пулями и газовыми гранатами, также копам планируют выдать электрошокеры.

- 4 июля исполняется ровно 5 лет, как патрульные полицейские дали присягу. В скольких населенных пунктах они несут службу сейчас?

- Мы работаем более чем в 40 населенных пунктах Украины. Это областные центры, небольшие города и некоторые села.

- Сколько патрульных полицейских сейчас в Украине?

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- Из 2 тысяч, которые мы запустили в 2015 году, мы имеем 19 040 должностей с фактическим количеством 15 390 сотрудников.

- Время от времени объявляется набор в ряды патрульных. Какого количества сейчас не хватает?

- Что касается некомплекта, который сейчас есть в патрульной полиции, скажу: вакантные места всегда будут, ведь одни люди уходят от нас, другие приходят. Кто-то увольняется по собственному желанию, кого-то увольняем мы по тем или иным причинам. Например, за дисциплинарные нарушения. Кто-то из патрульных переходит работать в другие ведомства и это абсолютно нормально, ведь наши сотрудники хотят развиваться и совершенствоваться.

С начала 2020 до сегодняшнего дня на конкурс в патрульную полицию подали анкеты 25 143 человека. Набор происходит на постоянной основе. Условия конкурса можно найти на официальном сайте патрульной полиции либо же на официальных страницах патрульной полиции вашего города в Facebook.

- В управлениях патрульной полиции есть спецотделы, которые мониторят случаи, когда полицейский нарушает закон. Расскажите об их работе.

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- За 5 лет работы сотрудники отделов мониторинга провели 15 100 служебных расследований, рассмотрели 150 500 обращений граждан. Это подразделение – беспрецедентное в органах полиции. Его задачи – улучшение работы патрульной полиции, наблюдение за соблюдением законности, дисциплины в подразделениях.

- Сколько женщин служат в патрульной полиции?

- В патрульной полиции женщин – 25%. Это наибольший процент среди правоохранительных органов. Женщины служат патрульными, командирами рот, батальонов, начальниками управлений. Должность в патрульной полиции не знает пола. Главное – знания и умения, в том числе и умение быть успешным менеджером.

- Появится ли у патрульных какое-то новое вооружение?

- Сейчас на вооружении у патрульных есть пистолеты "Форт-17", штурмовые винтовки "Форт-224" и пистолеты-пулеметы "MP-5".

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Планируется обеспечить подразделения патрульных помповыми ружьями для стрельбы патронами с резиновой пулей и газовыми гранатами, а также планируется обеспечить электрошоковыми устройствами. Кстати, наши американские партнеры – Бюро по международным вопросам в сфере борьбы з незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Госдепа США – передали патрульным Украины тренировочные пистолеты "GLOCK" для стрельбы патронами, оснащенными контейнером с краской. Благодаря им проведение практических занятий с личным составом стало более эффективным.

Также в патрульной полиции добавили, что за эти годы пришлось выехать на 10 млн вызовов, задержать удалось более 78 тыс. нарушителей закона и вместе с тем спасти в разных ситуациях около 2 тыс. человек, из которых 200 – дети.

Кроме того, на днях исполнился месяц, как патрульные презентовали систему автофиксации нарушений ПДД. Если при запуске система фиксировала лишь превышение скорости, то теперь ее возможности расширяют.

"Сейчас в столице тестируют другие возможности системы – проезд по полосе общественного транспорта, парковка с нарушениями, выезд на встречную полосу движения и проезд по пешеходным дорожкам", – уточнили в патрульной полиции.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что после начала карантина полиция начала отслеживать нарушителей карантина с помощью беспилотников.

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