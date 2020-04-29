Павелко официально пригласил членов "футбольной" ВСК в Дом футбола

Комиссия преследует цель разобраться в обоснованности публичных претензий к различным подрядчикам в рамках реализации Всеукраинской программы развития спортивной инфраструктуры

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко пригласил членов парламентской ВСК, которая занимается вопросами расследования возможных нарушений при строительстве футбольных мини-полей с искусственным покрытием, провести выездное заседание комиссии в Доме футбола. Об этом говорится в соответствующем письме на имя главы ВСК, сообщают "Українські Новини".

Отмечается, что УАФ активно участвует в работе ВСК, предоставляя все необходимые пояснения, документы и регулярно делегируя своих представителей на заседание комиссии.

Сама комиссия, как неоднократно и публично заявляли ее представители, преследует цель наконец разобраться в обоснованности публичных претензий к различным подрядчикам в рамках реализации Всеукраинской программы развития спортивной инфраструктуры. "...чем не только способствовать очищению имени отечественного футбола от многолетней информационной дискредитации, но и дальнейшему развитию молодежного и детского футбольного спорта в Украине", – сказано в письме.

Павелко подчеркивает, что как президент УАФ он высоко ценит усилия народных депутатов.

"В связи с этим, считаю возможным пригласить всех членов ВСК провести очередное выездное заседание комиссии в Доме футбола. Приглашаю к конструктивному общению в эпицентре футбольной жизни Украины. Ведь Дом футбола, это — кузница крупнейших наших спортивных побед", – сказано в тексте письма.

Президент УАФ уточнил, что на протяжении всего периода работы ВСК (с ноября прошлого года, – ред.), он избегал любых публичных высказываний по этому поводу, с "целью не допустить даже намека на давление", однако, ряд вероятных вопросов членов ВСК уполномочен прокомментировать лично.

"Поэтому с радостью готов к откровенному разговору, который прошу проводить в закрытом режиме.

Такой формат выездного заседания комиссии обусловлен тем, что в ходе заседания будет предоставлена конфиденциальная информация, содержащая коммерческую тайну и тайну следствия", – уточняется в письме.

В ходе заседания, члены ВСК также будут уведомлены про обстоятельства финансировании УАФ (за счет средств УЕФА) до 2015 года с применением оффшорных схем. "(будет) раскрыта информация о мерах по ликвидации схем, что позволило прозрачно и без каких-либо посредников получать сегодня средства на развитие украинского футбола", – сказано в тексте.

Сообщается, что дата и время выездного заседание ВСК в Доме футбола будут вскоре определены.

Напомним, футбольная ВСК была создана в Верховной Раде в ноябре прошлого года. За время работы депутаты заслушали информацию от правоохранительных органов, провели выездное заседание на заводе по производству искусственного футбольного покрытия "ФФУ Продакшн", а также посетили построенные в Киеве мини-поля для игры в футбол.

Итоговый отчет о работе комиссии депутаты должны представить в Раде до 15 мая.

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