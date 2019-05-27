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"Павза" и "фавна": Институт языкознания обнародовал изменения в украинском правописании

27 мая, 15:51

Официальная публикация документа еще впереди

Институт языкознания им. А.А. Потебни Национальной академии наук Украины обнародовал новую редакцию "Украинского правописания", которую Кабинет министров Украины одобрил 22 мая. Об этом говорится на сайте института.

"22 мая 2019 года Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию "Украинского правописания" – свода правил, устанавливающих способы передачи украинского литературного языка на письме. Документ подготовлен Украинской национальной комиссией по вопросам правописания, которая работала в течение 2015-2018 гг..", – сообщили в Институте.

Указано, что в основных изменениях учтены некоторые замечания и предложения, высказанные в ходе общественного обсуждения проекта в августе-сентябре 2018 года.

"Официальная публикация документа еще впереди, однако уже сейчас можем обнародовать основные изменения с краткими пояснениями и примерами", – добавили в Институте.

Напомним, украинское правительство приняло новую редакцию Украинского правописания, которую разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания. О принятии соответствующего решения без обсуждения на заседании Кабинета министров 22 мая заявил глава правительства Владимир Гройсман.

Правительство также признало утратившим силу пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Напомним, ранее, как показала аналитика общественного движения "Пространство свободы", украинский язык укрепил свои позиции в стране — на нем говорят почти во всех школах, а телеканалы и радиостанции чаще используют его в часы пик.

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Тег украинский язык, правила, государственный язык, правописание

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