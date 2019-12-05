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ПЦУ будет пожизненно содержать Филарета

5 декабря, 19:14

Синод Церкви принял несколько решений насчет судьбы своего почетного патриарха

Филарет

Филарет / Фото: AFP

Несмотря на последние перипетии в украинском православии, Православная церковь Украины готова предоставить своему почетному патриарху Филарету пожизненное содержание.

Как сообщили в пресс-службе ПЦУ, это, а также несколько других решений касательно судьбы почетного патриарха, Священный синод принял 5 декабря по случаю завершения процедуры ликвидации Киевского патриархата Украинской православной церкви, которая в результате слияния с Украинской автокефальной православной церковью в декабре 2018 года и образовала ПЦУ.

В частности Синод решил:

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  • создать под руководством Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии;
  • предоставить ему право пожизненно проживать и использовать для своей деятельности комплекс зданий на улице Пушкинской, 36, в Киеве;
  • предоставить почетному патриарху пожизненное право проводить богослужения во Владимирском соборе Киева;
  • обеспечить пожизненное материальное содержание Филарета и финансирование его религиозной организации в форме миссии за счет отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований.

"Неоднократно распространяемые мысли, якобы Православная церковь Украины "желает выбросить патриарха Филарета на улицу", не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и у общественности", – прокомментировали в ПЦУ конфликт между Филаретом и новой Церковью в Украине.

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Фото: скриншот

Напомним, что Филарет был одним из самых ярых сторонников предоставления Украине Томоса об автокефалии. Однако предстоятелем новой Церкви стал не он, а 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский КП Епифаний. Позже Филарет выступил против томоса и упразднения Киевской патриархии.

На фоне этого Филарет дал интервью новостям "Сегодня", в котором рассказал о проблемах с томосом, состоянии своего здоровья, конфликте с руководством Православной церкви Украины, дальнейшей судьбе УПЦ КП и многом другом.

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Источник: Сегодня

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