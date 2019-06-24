ПЦУ исключила из епископата двух сторонников Филарета

Митрополита и епископа исключили за "подстегивание противостояния в церковной среде"

Фото: pomisna.info.

Синод Православной Церкви Украины исключил из епископата двух сторонников Филарета – митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева) и епископа Валуйского Петра (Москалева). Соответствующее решение было принято на заседании Синода ПЦУ, говорится в пресс-службе Киевской Митрополии УПЦ.

"За активное участие в действиях, направленных на подстегивание противостояния в церковной среде, сознательное противление соборным решением, нарушение 34 Апостольского правила, участие в осуществлении рукоположений в чужой епархии вопреки Уставу и каноническим правилам – Преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии, исключить из 24 Июнь 2019 из состава епископата Православной Церкви Украины", – говорится в тексте документа.

Напомним, что почетный патриарх Филарет лишен канонических прав и обязанностей епархиального архиерея. Отмечается, что Филарет является архиереем ПЦУ, на него распространяется действие уставных органов, их решение, устава ПЦУ, но он не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

Как мы писали ранее, ранее архиепископ ПЦУ Евстратий допустил, что за проведение "собора" Филарета могут перестать считать архиереем ПЦУ, но при этом выразил сомнения в том, что его отлучат от церкви.

Как мы уже писали, на "соборе Киевского патриархата" был принят ряд громких решений: что патриархия сохраняет в своей собственности все недвижимое имущество, включая храмы, монастыри и соборы, банковские счета, отменяет постановление об объединении с Украинской автокефальной церковью и объявляет своим пожизненным предстоятелем Филарета.

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