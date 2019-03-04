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ПЦУ меняет правила посещения храмов: без головных уборов, джинсы и лавки для сидения

Сегодня, 11:04

Изменения коснутся как языка богослужения, так и дресс-кода украинцев в храме

ПЦУ меняет правила посещения храмов: без головных уборов, джинсы и лавки для сидения Украина Изменения коснутся как языка богослужения, так и дресс-кода украинцев в храме

В храм – в шортах и ​​мини-юбки. А если не пустят, можно пожаловаться епископу, который руководит настоятелями. Православная церковь Украины объявила громкие демократические перемены. Служить на украинском языке будут больше. Там, где можно, прихожане будут сидеть, а не стоять во время службы.

Молодой митрополит ПЦУ Епифаний большинство церковных запретов считает старорежимными.

В Спасо-Преображенском соборе протоиерей Андрей Дудченко читает Херувимскую песню на церковнославянском языке. Впрочем, он служит эту литургию и на украинском.

Верующие должны понимать, что читает священник, решили в Православной церкви Украины. Это одно из первых демократических преобразований, анонсированных руководством. Еще девять лет назад отец Андрей правил на украинском лишь раз в неделю. Теперь каждый день.

"Переучиваться – когда первый раз мы служили, это было что-то вроде того, когда ты вообще первый раз служишь литургию. Потому что есть волнения", – делится Андрей Дудченко.

Украинизации насильственной не будет, обещает представитель церкви Иван Сидор. Есть причины. Каждая община выбирать язык сама.

"Есть приходы, в которых нет богослужебной литературы на украинском языке", – объясняет он.

В храм Малая София в Киеве с детской коляской не пускают, зато есть десятки сидячих мест. Василий Козуля жалеет, что нарушил архаическую традицию стоять.

"Понимаете, мусульмане молитву совершают на коленях, католики сидя. А мы православные. Я считаю, традиции не стоит ломать", – делится он.

Философ Константин Сигов философствует: есть совсем маленькие храмы, куда стулья и скамьи не поместится. Но в Библии все же не написано, что православные должны стоять.

"Даже в самых строгих монастырях Афона, я там был, там есть такие кресла для того, чтобы люди могли совершать молитву долгое время", – делится он.

Однако не все ритуалы изменились в комфортную сторону. Так, к примеру, отдельные помещения для исповеди не планируются.

"Закрытое помещение, отдельная кабинка - это католическая традиция. Улучшать условия мы не можем. Если у тебя есть внутреннее желание исповедоваться, тебе безразлично, где эта исповедь пройдет", – говорит Иван Сидор.

Священник Георгий Коваленко завершает утреннюю службу. И сразу переодевается в повседневную одежду. Он первый пастор страны, который в быту отказался от рясы и скуфье. Может потому, что он еще и ученый, и журналист.

"Когда я еду за ребенком в школу, я должен выглядеть как отец. Когда я иду в аудиторию, чтобы преподавать, тогда я должен выглядеть, как преподаватель. Не крест на груди тебя делает священником", – говорит он.

Православие – это культурная фишка Украины, говорит Константин Сигов. И прятать его не стоит. В Риме же не прячут.

 "Когда вы идете по улице в Италии и видите разные одежды, различных монахинь, монахов, они могут быть очень веселыми, с детьми. Но они не должны быть в спортивной одежде. Даже детям интереснее, если они видят, что здесь есть, извините, что-то сказочное, какое-то приключение в этом есть", – говорит Константин Сигов.

Отец Георгий тоже против тотальной демократизации, но служебной одежды. Говорит: мирянам нужен праздник. Поэтому стихарь, риза, епитрахиль и даже пояс – это не много. Здесь скромность уже лишняя.

"Богослужебная одежда также имеет целью подчеркнуть торжественность. Я думаю, что их много. Эта риза у меня уже пятнадцать лет. И нормально я в ней служу", – говорит он.

Начинать с себя священники не будут. А вот громаде повезло. Митрополит ПЦУ Епифаний позволил мужчинам и женщинам заходить в храм в свободной одежде. Хоть в шортах. Представитель Епифания отец Иван подтверждает. Но просит слишком короткими юбками служителей не искушать.

"Если человек не планировал идти в храм. Например, это туристы. Шел человек на работу и увидел святыню. Мужчина в шортах или женщина без платка. Священники не должны выгонять такого человека из храма", – говорит Иван Сидор.

Недавно на странице писательницы Оксаны Забужко в Фейсбуке разгорелась дискуссия, надо ли женщинам надевать в церковь платки.

"Христос такого от женщин нигде и никогда не требовал", – написала Забужко.

В реальной жизни женщины к бунтарству не склонны. Ольга заходит с непокрытой головой. Хотя и не знала, что так уже можно.

За нее объясняет жених.

"Мы из Львова сами. Мы греко-католики. У нас это воспринимается совершенно нормально", – говорит он.

Наталья на стороне новой демократии. И выбрала компромиссный вариант – беретик.

"В Греции, например, когда Османская империя захватила, мусульманки были тоже в платках. Как отличить мусульманок от христианок? И тогда женщины сняли платки. Христианки", – делится женщина.

Да и сам митрополит Епифаний модернизируется. На днях завел страницу в Instagram.

А тем временем, в Православную церковь Украины из Московского патриархата по состоянию на 26 февраля перешло 400 религиозных общин. 

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

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