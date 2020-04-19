ПЦУ получила Благодатный огонь на Пасху: фото

Православная церковь Украины все же получила Благодатный огонь на Пасху, несмотря на то, что деньги на его транспортировку хотели направить на помощь медикам в разгар эпидемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе Киевской митрополии ПЦУ, помогли доставить Благодатный огонь авиакомпания МАУ и посольство Украины в Израиле.

После этого предстоятель автокефальной церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретил Благодатный огонь в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы.

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Отмечается, что из-за распространения коронавирусной инфекции, в отличие от предыдущих лет, верующим огонь в этот день не раздавали.

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Напомним, ранее в ПЦУ рассматривали возможность нанять чартер, чтобы доставить огонь из Иерусалима, где он ежегодно нисходит в Храме Гроба Господня. Но Епифаний посчитал более целесообразным направить эти средства на медикаменты и средства защиты для врачей.

Кроме того, стало известно, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата тоже получили в Иерусалиме Благодатный огонь и везут его в Украины.

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Напомним, что Благодатный огонь сошел в Кувуклии (мраморной часовне над пещерой Гроба Господня) накануне, после чего его раздали представителям различных парафий и отправили в различные уголки мира.

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