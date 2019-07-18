Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

ПЦУ получила от Гройсмана здание в центре Киева

18 июля, 16:28

Премьер рассказал, как будут использовать помещение площадью более двух тысяч квадратных метров


Кабинет министров передал в пользование Православной церкви Украины здание площадью более двух тысяч квадратных метров в центре столицы. Помещение будут использовать для административных нужд.

По словам премьера, процесс становления Православной церкви Украины продолжается, и Кабинет министров готов всесторонне этому способствовать. Премьер-министр считает, что помочь духовенству реконструировать и обустроить это здание – это обязанность государства.

"Православная церковь Украины должна получить возможность для своей деятельности. Не только в храмах, соборах, в том числе и в административном здании митрополии. Я хотел вам это сегодня передать лично, пожелать успехов", – заявил премьер-министр Владимир Гросман.

В свою очередь предстоятель ПЦУ Епифаний назвал это решение историческим для церкви.

"В течение нескольких лет вы возглавляете правительство, сделано очень много. Действительно, у нас хорошие партнерские отношения между государством и церковью", – заявил он.

Как сообщают новости "Сегодня", священникам ПЦУ запретили быть депутатами Рады. Предстоятель церкви Епифаний рассказал, на каком уровне разрешено избираться клирикам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, церковь, здание, Гройсман, Епифаний, ПЦУ

Вы сейчас просматриваете новость " ПЦУ получила от Гройсмана здание в центре Киева". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тернопольской области ограбили церковь

16 июля, 06:30

Воры украли посеребренную икону Почаевской Божьей Матери

Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"

11 июля, 07:00

Наместник Киево-Печерской лавры — о расколе в новой церкви и скандале с Филаретом, об автокефалии УПЦ и открытии украинских приходов за границей, а также о том, как сам принимает решения и о напутствиях Владимиру Зеленскому

Филарет заявил о создании Синода Киевского патриархата, независимого от ПЦУ

25 июня, 14:29

Пока в Синод входят пятеро архиереев

В ПЦУ призвали к единству и поддержали Епифания

24 мая, 16:04

Синод призвал всех клириков решать конфликты в духе "завещанной Господом братской любви"

Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Откуда исходит женская естественная красота?

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза

Медики назвали продукты питания, которые влияют на психику

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Бутербродницы для вкусной еды на скорую руку по низким ценам

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Туристический бум в Чернобыле привел к тому, что из него решили сделать бренд: что будет с зоной

16 июля, 07:00

Власти планируют проложить водную трассу в зоне отчуждения

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства

Без химии: 10 народных средств от комаров
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь