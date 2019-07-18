ПЦУ получила от Гройсмана здание в центре Киева
Премьер рассказал, как будут использовать помещение площадью более двух тысяч квадратных метров
Кабинет министров передал в пользование Православной церкви Украины здание площадью более двух тысяч квадратных метров в центре столицы. Помещение будут использовать для административных нужд.
По словам премьера, процесс становления Православной церкви Украины продолжается, и Кабинет министров готов всесторонне этому способствовать. Премьер-министр считает, что помочь духовенству реконструировать и обустроить это здание – это обязанность государства.
"Православная церковь Украины должна получить возможность для своей деятельности. Не только в храмах, соборах, в том числе и в административном здании митрополии. Я хотел вам это сегодня передать лично, пожелать успехов", – заявил премьер-министр Владимир Гросман.
В свою очередь предстоятель ПЦУ Епифаний назвал это решение историческим для церкви.
"В течение нескольких лет вы возглавляете правительство, сделано очень много. Действительно, у нас хорошие партнерские отношения между государством и церковью", – заявил он.
Как сообщают новости "Сегодня", священникам ПЦУ запретили быть депутатами Рады. Предстоятель церкви Епифаний рассказал, на каком уровне разрешено избираться клирикам.
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