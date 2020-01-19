ПЦУ поздравила украинцев с праздником Крещения

Православная церковь Украины поздравила украинцев с праздником Крещения Господнего. Поздравление разместили на странице ПЦУ в Facebook.
"Дорогие братья и сестры! Сегодня мы отмечаем важное для человечества событие – Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Таинственно освятив водное естество через погружение в Иордан, Господь открыл нам путь ко второму рождению – от воды и Духа, которым является Таинство Крещения, вводящий нас в единение Святой Церкви", – говорится в сообщении.
В ПЦУ отметили, что праздник Крещения напоминает каждому, что мы должны сознательно каяться в своих грехах, бороться с искушениями и распознавать зло.
"Пусть в этом поможет всем нам Господь. С праздником!", – подытожили в ПЦУ.
Напомним, сегодня, 19 января, в Украине отмечают Крещение Господне. В этот день люди массово идут на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Спасатели рассказали, как избежать происшествий и опубликовали список правил безопасного празднования.
Кроме того, "Сегодня" писали, как правильно отметить праздник Крещения Гоcподнего 2020, а также о главных правилах, обрядах и запретах на 19 января.
Смотрите видео: как в Украине празднуют Крещение
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