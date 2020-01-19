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ПЦУ поздравила украинцев с праздником Крещения

19 января, 10:46

Украинцы 19 января массово идут на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду

Поздравления и открытки: Крещение Господне

Поздравления и открытки: Крещение Господне / Фото: Depositphotos

Православная церковь Украины поздравила украинцев с праздником Крещения Господнего. Поздравление разместили на странице ПЦУ в Facebook.

"Дорогие братья и сестры! Сегодня мы отмечаем важное для человечества событие – Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Таинственно освятив водное естество через погружение в Иордан, Господь открыл нам путь ко второму рождению – от воды и Духа, которым является Таинство Крещения, вводящий нас в единение Святой Церкви", – говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что праздник Крещения напоминает каждому, что мы должны сознательно каяться в своих грехах, бороться с искушениями и распознавать зло.

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"Пусть в этом поможет всем нам Господь. С праздником!", – подытожили в ПЦУ.

Напомним, сегодня, 19 января, в Украине отмечают Крещение Господне. В этот день люди массово идут на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Спасатели рассказали, как избежать происшествий и опубликовали список правил безопасного празднования.

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Кроме того, "Сегодня" писали, как правильно отметить праздник Крещения Гоcподнего 2020, а также о главных правилах, обрядах и запретах на 19 января.

Смотрите видео: как в Украине празднуют Крещение

Все подробности в спецтеме Крещение

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Крещение Украина поздравления ПЦУ

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