ПЦУ призвала украинцев к милосердию по отношению к эвакуированным из Китая

Пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность, отметили в ПЦУ

Из-за протестов против размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре "Новые Санжары" в Полтавской области Православная церковь Украины призвала украинцев к милосердию и любви к ближним.

"В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где распространилось опасное заболевание, мы наблюдаем проявления агрессивного отношение к их приезду на Родину. Хотя медицинскими службами удостоверяется, что среди тех, кто вернулся, нет больных и необходимость прохождения карантина является дополнительной и необходимой мерой безопасности – страх и отчуждение подталкивают людей к неприятию", – говорится в обращении ПЦУ в Facebook.

В ПЦУ отметили, что не могут отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но "мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество".

"Призыв к милосердию и любви к ближним – основа закона Божия и прямое повеление Господа Иисуса Христа: "Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосердный", - говорится в обращении.

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Пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность отметили в ПЦУ.

"Пусть Господь даст всем нам как обществу мудрость и выдержку, сохранит от нашествия пагубной болезни и от пагубной ненависти и отчуждения!" – говорится в обращении.

Ранее новости "Сегодня" писали, что экипаж самолета из Уханя в шоке от протестов против заселения эвакуированных.

Тем временем самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове. В Министерстве внутренних дел сообщили, что эвакуированных доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Отметим, в украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00, 23:00.

Более детально читайте в специальном материале "Сегодня" "Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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