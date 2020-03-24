ПЦУ призвала верующих участвовать в богослужениях дистанционно

В ПЦУ отмечают, что богослужения не могут быть полностью остановлены

Православная церковь Украины, которая пока не решила, пустит ли прихожан в церковь на Пасху, разрешает проведение богослужений в храмах только священниками и церковнослужителями, а верующих призывает участвовать в мероприятиях дистанционно.

Такое решение принял решении Священный Синод, сообщается на сайте ПЦУ.

"Принимая во внимание решения органов государственной власти и местного самоуправления по усилению ограничений свободы передвижения и свободы собраний, на время действия этих ограничений разъяснить, что п.3 ... разрешает проведение богослужений в храмах одними священнослужителями, церковнослужителями и певцами, без личного присутствия прихожан. Во время проведения таких богослужений миряне могут участвовать в общей молитве, используя возможности удаленного связи", – говорится в сообщении.

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В ПЦУ отмечают, что богослужения не могут быть полностью остановлены, а храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и "социальной дистанции".

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Ранее Синод Православной церкви Украины утвердил общий текст молитвы на время пандемии COVID-19.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить церковные богослужения в режиме онлайн и без присутствия людей в храмах, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

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