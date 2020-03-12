ПЦУ просит украинцев не целовать иконы и крест из-за коронавируса

Прихожан призвали соблюдать личную гигиену и не впадать в панику

На фоне карантина, который ввели в стране из-за распространения коронавируса, прихожан Православной церкви Украины призвали временно отказаться от поцелуев икон, креста и священных мощей.

"На время пандемии, особенно при наличии повышенной опасности в конкретных местностях, достаточным проявлением уважения к святыням (кресту, иконам, священным мощам) может быть поклонение/поклон перед ними, без целования", – сообщили в ПЦУ 12 марта.

Кроме того, советуют отказаться от поцелуя между священнослужителями и мирянами при благословении и перемещения святынь с мест их постоянного хранения.

Также для запивки после причастия следует использовать лишь одноразовые стаканы либо принимать только антидор (священный хлеб), а также в целом усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах.

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Мирянам напомнили, что "Церковь неизменно сохраняет особое отношение к Евхаристию, причастию тела и крови Христовых, как к таинству, что подается "во исцеление души и тела", а не как к потреблению пищи".

Отмечается, что при исполнении этих рекомендаций нет смысла ограничивать проведение богослужений, несмотря на то, что ВОЗ признала распространение коронавируса в мире пандемией.

Прихожан также призвали соблюдать личную гигиену, изучать достоверную информацию о коронавирусе, его передаче и профилактике, не игнорировать опасность, но и не впадать в панику, а также при появлении симптомов болезни оставаться дома, ограничить круг своего общения и обратиться к врачам.

Помимо практических советов, в ПЦУ также рекомендовали "усилить молитвы к Богу за прекращение губительного поветрия", а также ради исцеления больных и за врачей.

На следующей неделе состоится заседание Священного Синода ПЦУ, по итогам которого будет опубликован общецерковный документ по коронавирусу.

Напомним, ранее, Православная церковь Украины вступилась за граждан, которых в феврале эвакуировали из Китая в Полтавскую область, и призвала местных жителей проявить милосердие.

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