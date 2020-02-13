ПЦУ развенчала Святого Валентина и дала совет украинцам

Фото: pomisna.info

Праздник, который принято отмечать 14 февраля как День влюбленных или День Валентина, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина. Об этом сообщается на странице Православной Церкви Украины в Facebook.

"Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами. Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания. Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданскими законами и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общины", – говорится в сообщении.

В ПЦУ напомнили, что Папа Геласий канонизировал святого Валентина в 496 году и посвятил ему день памяти 14 февраля.

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"Вероятно, это было сделано для того, чтобы вытеснить языческое празднество, которое отмечалось в Риме в те времена и сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства. А массовая культура, собственно, объединила день памяти христианского святого с языческими мотивами, которые были распространены ранее, а впоследствии превратила это еще и в коммерцию, побуждая покупать подарки", - отмечают в ПЦУ.

Православная Церковь Украины призывает "посвящать истинной Любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году".

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Ранее сообщалось, что в Западной Европе День святого Валентина начали широко отмечать с ХІІІ века, в США – с 1777 года.

Новости "Сегодня" писали, что в День святого Валентина жениться планируют более 1400 пар.

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