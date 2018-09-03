Підручники "Ранка": відкрито безкоштовні версії для планшету

Видавництво "Ранок" виклало у вікритий доступ нові електронні підручники. 18 підручників для 1-го класу, створені за програмою НУШ, а також 25 для 10-го класу, які можна завантажити безкоштовно з офіційного інтернет-порталу http://interactive.ranok.com.ua/ Усі підручники мають гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України". До того ж на цьому сайті учителі, діти та їх батьки можуть знайти інтерактивні додатки, які зроблять уроки та домашні заняття більш цікавими, розважальними і пізнавальними.

Вже сьогодні школярі та педагоги мають можливість використовувати електронні версії книг в освітньому процесі.

"Ми випускаємо підручники із додатковими навчальними матеріалами: безкоштовними онлайн-тестами і пізнавальними відеороликами. Вони також опубліковані на нашому сайті", – зазначає генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

Цього року за ініціативою Міністерства освіти і науки видавництво "Ранок" у співпраці з компанією EdPro працювало над створенням восьми електронних інтерактивних підручників для 1, 5 та 10 класів. Це: "Я досліджую світ", "Мистецтво", "Математика" для 1-го класу, "Вступ до історії" та "Природознавство" для 5-го класу та "Біологія" для 10-го класу. Підручники з інтерактивними тестами, навчальними іграми, 3D моделями, доповненою реальністю є повноцінними навчальними посібниками, в яких цікавий теоретичний матеріал підкріплено цікавими мультимедійними додатками. Це допоможе вчителеві провести пізнавальний і захопливий урок, підвищить мотивацію учнів до навчання.

Зараз створені електронні підручники проходять процес грифування в ІМЗО. Як стверджують в МОН, ці підручники повинні запрацювати в школах України як додаткові навчальні матеріали вже в цьому навчальному році.