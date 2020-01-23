Печальная статистика Кабмина: украинцев стало 37 миллионов, а мужчин – меньше во всех областях

Лидер по количеству населения - Киевский регион и Днепропетровская область

/ Фото: Pixabay

Кабинет министров обнародовал данные о численности населения в Украине. Так, количество жителей по состоянию на декабрь 2019 года составляло 37 миллионов 289 тысяч человек.

По регионам, ситуация выглядит следующим образом. Лидеры по количеству населения – Киев и Киевская область. Суммарно в Киевском регионе проживает 5989,5 тыс. человек (3703,1 – в столице и 2286,4 – в области).

Реклама

Далее идет Днепропетровская область с населением 3230,0 тыс. человек. На третьем месте по количеству населения Харьковская область, там проживает 2795,0 человек, на четвертом – Одесская с 2347,9 тыс. жителей. И замыкает пятерку "лидеров" Львовская область, где насчитывается 2290,1 тыс. населения.

Примечательно, что абсолютно во всех областях Украины преобладает женское население.

В исследовании учитывались данные всех регионов Украины, кроме временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

Как сообщали новости "Сегодня", с 1 декабря в Украине начали пробную перепись населения. Украинцы переписывались по фактическому месту жительства, даже временному.

В свою очередь Дмитрий Дубилет рассказывал, как работает электронная перепись населения. Министр считает, что математика и социология дают более точные данные по украинцам, чем традиционная перепись. Он объяснил сам алгоритм новшества.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама