Печерский райсуд Киева восстановил Амосову в должности ректора НМУ

Печерский районный суд Киева своим решением от 20 сентября 2018 года восстановил в должности ректора Национального медицинского университета имени А.Богомольца Екатерину Амосову. Об этом "Українським Новинам" по итогам судебного заседания сообщила адвокат Амосовой – Екатерина Манойленко.

Суд своим решением признал незаконным приказ Министрества здравоохранения Украины от 17 апреля 2018 г. об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора НМУ и постановил восстановить ее в должности с даты увольнения. Также решением Печерского суда удовлетворено требование стороны истца о возмещении ей морального вреда в размере 1 тыс. грн в связи с тем, что приказ Минздрава был признан незаконным. Согласно судебному решению ректор Екатерина Амосова должна приступить к выполнению своих служебных обязанностей с 20 сентября с. г.

"Мы обоснованно ожидали подобного судебного решения, так как наши требования базировались на положениях трудового законодательства и Закона "О высшем образовании", – резюмировала свое заявление по итогам заседания адвокат Екатерина Манойленко.

У представителей Минздрава есть 30 дней для того, чтоб подать апелляцию на решение Печерского суда Киева.

Как сообщали "Українські Новини", в апреле 2018 года Министерство здравоохранения Украины в одностороннем порядке разорвало контракт с действующим ректором Национального медуниверситета им. А. Богомольца Екатериной Амосовой.

В начале августа и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подписала приказ о назначении и.о. ректора НМУ Юрия Кучина. Коллектив НМУ отказался принимать нового руководителя, которому удалось попасть на рабочее место только с помощью чиновников Минздрава. О чем сам Минздрав сообщил на своем официальном веб-сайте 16 августа.

Уже через несколько дней студенческий парламент НМУ написал обращение об освобождении Кучина с должности директора института последипломного образования НМУ.