Печерский суд снял арест с недвижимости экс-министра МВД Захарченко

Решение судьи обжалованию не подлежит

Виталий Захарченко. Фото из открытых источников.

Печерский суд снял арест с недвижимости экс-министра МВД Захарченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5ab/8f8/5c55ab8f891e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5ab/8f8/5c55ab8f891e3.jpg 2019-02-02T16:40:00+02:00 Украина Решение судьи обжалованию не подлежит

Печерский райсуд Киева 30 января снял арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест, который был наложен в рамках расследования дела об отмывании средств бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко. Соответствующее определение вынес судья Виталий Писанец.

Как отмечается в реестре судебных решений, во время открытого судебного заседания было рассмотрено и удовлетворено ходатайство адвоката Юрия Борщевского, поданное в интересах нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" об отмене ареста имущества.

Указано, что арест был наложен в рамках уголовного производства от 13 ноября 2014 года по фактам преступной деятельности бывшего министра внутренних дел Захарченко и лиц из его ближайшего окружения по признакам преступлений, предусмотренных, ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Судья принял решение отменить арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков. Кроме того, снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.

Отмечается, что определение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего главу МВД Виталия Захарченко и его соратников в отмывании 10 миллиардов гривен через "Смартбанк", который был ликвидирован в 2016 году.

Также сообщалось, что Генпрокуратура завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане Независимости в 2014 году. По словам генпрокурора Юрия Луценко, ГПУ имеет доказательства, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей.

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