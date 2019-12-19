Пенсионерам начнут объяснять молодежный сленг: Министерство цифровой трансформации взялось за дело

Новости «Сегодня» выяснили, что знают пожилые пенсионеры о сленге и насколько им это интересно

Министерство цифровой трансформации взялось за образование пожилых людей. Пенсионерам пообещали разъяснять молодежный сленг человеческим языком. Новые слова и их значение еженедельно публиковать в Facebook. Новости "Сегодня" расспросили стариков, насколько им это интересно.

Госпоже Юлии 74 года. Несколько месяцев назад решила освоить соцсети. Уже знает, что интересует молодежь, подписалась на каналы популярных блогеров, а вот изучение интернет-сленга еще впереди. Насколько люди пожилые понимают язык молодых сегодня проверим. Например, слово "лол", что в переводе с английского означает "очень смешно".

Пенсионеры же предлагают другие значения для этого слова:

"Может, быть лох? Я не знаю". "Это какой-то, как сказать, лентяй". "По-моему это какая-то кукла".

Другое популярное в соцсетях понятие – "хайп". "Хайпить" – делать что-то публику, провоцируя скандал.

Пенсионеры преполагают:

"Что такое хайп? Хайп, ну наверное, до свидания". "Быстрое что такое, как вам сказать, как молодежь вот танцует, что-то такое". "Ооо, это, наверное, тяжелый случай".

Мы спросили и про не менее известные картинки из интернета, которые называют "мемами".

"Вот что напоминает слово мэм? Я не знаю, что-то театральное". "Может быть женщина, я не знаю". "Что такое мем? Может, мама".

Теперь обучать пенсионеров взялось Министерство цифровой трансформации, или Минцифра. Толкование некоторых слов чиновники уже выставили в Facebook, но уверенным пользователям этот сетевой сленг знаком.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как старшее поколение захватывает интернет в Украине и мире. Пенсионерка из Одессы освоила Photoshop, а женщина из Хорватии ведет бьюти-блог в 80 лет.

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