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Переболеть гриппом в этом году могут миллионы украинцев: названы цифры

9 октября, 09:13

Рост заболеваемости начнется с конца октября

В Тернопольской области выросло число больных гриппом и ОРВИ

В Тернопольской области выросло число больных гриппом и ОРВИ

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В этом году гриппом переболеет 4,8-6,7 миллионов украинцев. Об этом прогнозируют в Центре общественного здоровья.

По словам аналитиков ведомства, рост заболеваемости начнется с конца октября, а эпидемический порог будет достигнут в конце ноября. Пик заболеваемости припадет на декабрь и январь.

"Ожидается две волны подъема заболеваемости – в декабре и в конце января, в начале февраля с возможным максимальным уровнем на четыре недели 2020 года", – говорится в отчете Центра общественного здоровья.

Прежде всего рискуют подцепить грипп пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

"Следует помнить, что мы болеем, когда вирусы приземляются на наши слизистые – нос или рот. Поэтому в группе риска те, кто не моет руки, не защищаются от холодного и сухого воздуха", – объяснила руководитель направления семейной медицины Медицинского дома Odrex Наталья Вильнер.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "В Украину идут четыре вируса гриппа: как подготовить свой иммунитет".

Кроме того, ранее мы писали о главных мифах, связанных с гриппом, а также о восьми доступных продуктах для повышения иммунитета.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как уберечься от осенних болезней.

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