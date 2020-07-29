Перемирие на Донбассе: почему люди в оккупации уже не верят ни боевикам, ни России

После объявления нынешнего перемирия жители оккупированных территорий Донбасса восприняли новость с большей надеждой, чем прежде. Но при этом сказали, что действия оккупантов, к сожалению, говорят об обратном.

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Люди видели, как всего пару недель тому на оккупированный Донбасс через неподконтрольную Украине границу заезжает военная техника и солдаты из России. А накануне новых договоренностей о "всеобъемлющем перемирии" – по оккупированным территориям передвигались колонны с артиллерией.

"Приблизительно за два дня до этого перемирия я увидел, как со стороны Харцызска в сторону Донецка двигалась большая колонная военной техники. В основном это были пушки. Поэтому чьих-либо слов недостаточно. Ведь к перемирию, думаю, готовятся иначе, а не наращивают военную мощь", – рассказал нам житель пригорода оккупированного Донецка Антон М.

Еще один житель Донецка рассказал, что, по его подсчетам, это перемирие – уже едва ли не 50-е, о котором говорили на международном уровне.

"Но, как говорится, воз и ныне там. Лично мне не верится, что будет 100%-ное перемирие. В формированиях "ДНР" были и есть неадекватные люди, которым не писаны никакие соглашения. Например, есть так называемые казаки. И я, и многие другие не уверены, что от Москвы была "отмашка" на мир. Кстати, о прямом приказе запретить стрелять ничего не было слышно, поэтому все остальное может трактоваться как кому хочется. По факту боевые действия с этой стороны не прекратились, думаю, что пока что не будет активной фазы, а вот ближе к осени – другой вопрос. Там на носу – местные выборы", – говорит дончанин Евгений Т.

По его словам, сейчас на Донбассе немало говорят о местных выборах.

"О них лишь известно, что назначены на октябрь, но кого и как будут выбирать – это неясно. Кроме того, шестой год подряд говорят о том, что Донбасс вот-вот войдет в состав России. Но таким образом Россия просто выжимает отсюда молодежь, которая в поисках лучшей жизни едет на шахты севера России", – говорит дончанин.

Сдержанный оптимизм

У опрошенных сайтом "Сегодня" политологов свое видение ситуации. При этом некоторые из экспертов считают, что одиночные нарушения режима "всеобъемлющего прекращения огня" не говорят о ситуации в целом.

"Единственный случай, когда перемирие было продолжительным – это было в 2015 году. Тогда, когда Путин должен был ехать на Генассамблею ООН и вводить войска в Сирию. Ему тогда было выгодно показать, что он сделал перемирие. Это было выгодно для того, чтобы его поддержали западные страны в составе коалиции. Это нам подсказка – с кем нужно общаться и к кому обращаться в случае нарушения перемирия. Что касается этого перемирия, то эта инициатива хороша тем, что ведет к снижению числа жертв и разрушений. Но как говорят, дьявол кроется в деталях. ОРДЛО ни за что не отвечает. Кроме того, на сайте Кремля размещена информация, что происходящее – внутренний конфликт", – говорит эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

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По словам Мельника, в данной ситуации не нужно быть большими оптимистами.

"Скорее всего, это перемирие ждет судьба предыдущих, но хотелось бы ошибаться", – говорит он.

Политолог же Владимир Фесенко говорит, что хоть нарушения перемирия и есть, но они одиночные. И все это вполне ожидаемо, ведь это перемирие – не первое с похожими предысториями.

"Точно такая же ситуация была и во время предыдущих перемирий. Никакой принципиальной разницы. Я скажу еще одно: эти нарушения ожидались. Именно по этой причине были сформулированы пункты, которые касаются контроля за подобными нарушениями и реагирования на них. Сейчас важно сделать публично следующее: задействовать те соглашения, которые были подписаны 22 июля. То есть если были нарушения, то нужно проинформировать противоположную сторону. Нашей стороне нужно публично отреагировать и публично потребовать предоставить информацию о нарушителях и их наказании. Ведь об этом договорились 22 июля. Уже сейчас много критики подписанных соглашений. Повторяется мартовская ошибка. Тогда было подписано решение о создании консультативного совета, но украинская сторона несколько дней хранила молчание, а российская и сепаратисты распространили свою версию этой информации. Сейчас нужно огласить подписанное соглашение о перемирии. Во-вторых, если была договоренность о наказании нарушителей, то нужно требовать, чтобы имена были названы, а сами они – наказаны", – говорит Владимир Фесенко.

По словам Фесенко, самый прогнозируемый вариант таков, что это соглашение, как и все предыдущие, – временное.

"Но мы должны понимать одну простую вещь – если не будет прекращения огня, то конфликт будет продолжаться бесконечно. Первое, что нужно сделать – это договариваться и попытаться выполнить это соглашение", – говорит он.

По его словам, подводить итоги корректно будет спустя неделю.

Напомним, ранее сообщалось о том, что формирования оккупантов нарушили новое перемирие на Донбассе. В Офисе президента уверены, что неоднократные срывы пророссийскими боевиками нового перемирия на Донбассе могут быть вызваны "автономностью" подразделений противника.

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Кроме того, напомним, что второй президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма снова покинул Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), в которой был главой делегации.

Ранее сообщалось о первой жертве нарушения перемирия. Подробности – в сюжете.

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