Перед праздниками украинцы чаще всего покупают подделки

Чтобы не стать жертвой горе-продавцов, эксперты советуют читать состав продукта и учитывать репутацию производителя

Перед праздниками украинцы чаще всего покупают подделки 2019-03-06T17:00:00+02:00 Украина Чтобы не стать жертвой горе-продавцов, эксперты советуют читать состав продукта и учитывать репутацию производителя

Накануне праздников украинцы чаще всего покупают некачественные вещи и подделки, в основном, фальшивую косметику, технику и обувь.

"При покупке обращайте внимание на оформление магазина, есть ли уголок потребителя, почитайте книгу жалоб. Если в ней достаточно большое количество негативных отзывов, то здесь продают некачественный товар, а потому от покупок лучше отказаться", – рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов.

Эксперт по красоте Наталья Сергеева добавляет, что не может, к примеру, маска для лица стоить дешево и быть эффективной. Мол, если ингредиенты для нее стоят 1000 долларов, то она не может продаваться за 100 гривен. Поэтому советует читать состав продукта и учитывать репутацию производителя.

Также подделывают бытовую технику. Такие случаи не единичны, уверяют в Союзе потребителей Украины. А вот виртуальные покупки советуют осуществлять только в тех магазинах, которые имеют реальные торговые точки.

Напомним, ранее мы писали, как отличить настоящий мед от подделки. Для этого следует проверить мед на тягучесть.

Эксперты ранее советовали, как выбрать качественную икру. Например, икра лосося не может быть дешевой.

А чтобы не выбрать фальшивые духи, проверьте надписи на флаконе. Они должны быть четкими и качественными, без застывших в краске волосинок или пузырьков, не должны размазываться.

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