"Перед угрозой коронавируса все равны": Епифаний обратился к украинцам

Ранее Православная церковь Украины обнародовала молитву против коронавируса. Теперь же обратился к украинцам глава ПЦУ митрополит Епифаний, призвав их проявить заботу к тем людям, которые особенно требуют помощи из-за карантинных ограничений. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Бог знает все, а потому каждое событие, каждое мгновение истории не является случайностью. Если Господь допускает что-то теперь, это не от бессилия, но зная, как обратить это к хорошим последствиям. В этом и есть промыслительное действие Божие: всякому добру он помогает, а зло, которое возникает из-за удаления от добра, останавливает и обращает к добрым последствиям. Поэтому главный вопрос для нас: а как мы можем послужить добру? – говорит митрополит.

По его словам, испытания из-за коронавируса и ограничительных мер для борьбы с ним побуждает украинцев переосмыслить простые ценности – мы заново учимся ценить общение друг с другом и заботу о ближнем.

"Находясь во время карантина дома, мы имеем для родных время, которого раньше всегда не хватало, а также понимаем, что перед угрозой болезни все равны – губительный вирус не выбирает людей по материальному или социальному статусу, и даже самый большой замок-дом в одно мгновение может превратиться просто на большую пустоту", – отметил Епифаний.

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Глава ПЦУ призывает к человечности, милосердию и заботе. Он вспомнил о врачах, продавцах в магазинах и аптеках, а также других людях, которые обеспечивают нас базовыми услугами – они сейчас рискуют собственным здоровьем и совершают подвиг самопожертвования ради всех украинцев.

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"Особой опеки и защиты в настоящее время нуждаются люди старшего возраста. Многие из них оказались в одиночестве, потому что дети с внуками живут отдельно далеко от них. Некоторые из-за различных жизненных обстоятельств не поддерживает отношений с родней, другие – потеряли ее. Давайте будем внимательными и милосердными друг к другу. Вспомните: возможно, в вашем подъезде или соседнем доме живут одинокие старики, и помочь им некому. Не забывая о правилах собственной безопасности, вы можете стать для них надеждой и спасительной поддержкой в ​​эти сложные времена. Поинтересуйтесь, как у них дела, нужна ли им помощь, и какая именно. По возможности, вы можете им помочь сами или привлечь других неравнодушных, верующих, волонтеров. Ваше проявление заботы и внимания – это уже помощь", – подчеркнул Епифаний.

Как сообщали новости "Сегодня", правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля. В результате праздничные и церковные мероприятия в честь Пасхи оказались под угрозой срыва. ПЦУ отреагировала на решение Кабмина.

Также на днях президент Владимир Зеленский призвал глав церквей проводить богослужения онлайн. Также он просит украинцев независимо от возраста не выходить на улицу без крайней необходимости.

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