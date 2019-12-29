Передача российских террористов не может противоречить законам Украины – "Народный фронт"

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

"Народный фронт" разделяет возмущение украинской общественности по поводу откровенного правового произвола, который сопровождает освобождение из-под правосудия российских убийц. Такова реакция партии на обмен пленными между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", опубликованная на сайте партии.

"Мы призываем руководство государства не допустить роковых ошибок, которые взорвут политическую и общественную стабильность в стране", – говорится в сообщении.

Освобождение наших заключенных – дело наивысшего значения, отметили в "Народном фронте". Кремль сознательно сделал их объектами торга, но его планы – значительно шире: Москва стремится подорвать правовые основы нашего государства и спровоцировать новые конфликты.

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Чтобы не допустить этого, передача русских террористов не может противоречить нашим законам и ни при каких обстоятельствах не может привести к демонтажу всей многолетней работы для наказания всех российских убийц – от тех, кто расстреливал героев Майдана, до тех, кто устраивал теракты и убивал наших людей по всей стране, уверены в партии.

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"Освобождение Цемаха, бывших "беркутовцев", а также многих других преступников – это планомерная тактика президента Путина, чтобы избежать ответственности за преступления против нашего народа и человечности. Примирение с врагом любой ценой не принесет мира, а лишь обострит его аппетит. Уступки врагу в плоскости суверенной внутренней политики в энергетической сфере или в соблюдении цивилизованных правовых принципов способны нанести исключительный вред, – сказано в сообщении. – Но ни открытый, ни скрытый реванш в Украине не пройдет. Против него объединятся все национальные силы. Призываем руководство государства не допустить роковых ошибок, которые взорвут политическую и общественную стабильность в стране".

Как известно, 29 декабря произошел обмен пленными между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", о котором договорились во время встречи в "нормандском формате".

Как накануне заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

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