Переданное Минздраву оборудование от Фонда Рината Ахметова будет спасать от коронавируса и пациентов, и медиков

Фонд Рината Ахметова первым отреагировал на ситуацию с коронавирусом в стране, передав Министерству здравоохранения самые необходимые средствами для борьбы с пандемией. Предоставленное современное оборудование – это прежде всего защита пациентов и медиков. Спецоборудование, которое Фонд Рината Ахметова передал Минздраву, является главным шансом на спасение людей с серьезными усложнениями.

Современное оборудование – это аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы для них, мобильный бокс для инфицированных, 10 тыс. медицинских масок, 400 защитных комбинезонов, 80 инфракрасных термометров. Фонд Рината Ахметова передает МОЗ оборудование для спасения жизни украинцев.

"Все это оборудование, которое передается, оно действительно будет спасать жизни украинцев, будет защищать медиков, которые будут оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией", – говорит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Аппараты искусственной вентиляции легких и единственный в Украине мобильный бокс – весомая помощь в борьбе с инфекцией. Опыт Китая свидетельствует: каждый пятый пациент нуждается в пребывании в интенсивной терапии. И именно это оборудование позволит экстренно реагировать на вызовы, связанные с коронавирусом.

"Эти аппараты, которые сегодня или завтра будут доставлены в лечебные учреждения инфекционного профиля, являются аппаратами высокого или экспертного класса, и дают возможность по современным протоколам обеспечивать искусственную вентиляцию легких – у пациентов с осложненным течением данной вирусной инфекции", – говорит член штаба борьбы с коронавирусом в Украине Сергей Дубров.

Для оказания неотложной помощи составлен перечень медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты – Фондом в координации с Минздравом.

"Переданное оборудование частично будет выполнять функцию, которая связана с биологической защитой и биологической безопасностью. Это также реанимационное оборудование. И мы знаем, что некоторая часть больных может находиться в тяжелом состоянии и поэтому такое оборудование должно быть использовано в наиболее критических регионах, где в нем есть определенная потребность", – говорит исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин. В тренде Без паники: как в Украине борются с коронавирусом и фейками об эпидемии

До этого Фонд Рината Ахметова первым откликнулся на угрозу распространения коронавируса в Украине – еще в конце февраля. И сразу отправил гуманитарную помощь в Новые Санжары. А уже через неделю руководству МОЗ передал мобильный аппарат искусственной вентиляции легких и концентратор кислорода.

"Фонд Рината Ахметова передает Минздраву еще три аппарата искусственной вентиляции легких, еще три конденсатора кислорода. По сути, это оборудование, которое призвано спасать жизни. Искусственная вентиляция легких – это главный способ спасти людей от осложнений, которые приносит коронавирус. Кроме того, мы передаем МОЗ уникальный бокс для транспортировки инфицированных больных, и специальный защитный костюм, в котором врачи безопасно могут работать с инфицированными больными. Ринат Ахметов поручил как можно быстрее закупить медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, по списку, который был согласован Фондом Рината Ахметова и министерством здравоохранения", – говорит член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Также были учтены рекомендации Всемирной организации здравоохранения по медицинскому оборудованию для тех стран, которые столкнулись с угрозой коронавируса.

"Для Украины очень важно сегодня, когда социально ответственные люди, такие как Ринат Леонидович, как его Фонд – Фонд Ахметова, помогают стране, они помогают не кому-то лично, они помогают стране в целом", – заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В случае необходимости спасения жизни людей эту уникальную технику могут доставить в любую точку страны – максимально быстро.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама