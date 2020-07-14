Переговоры идут: главный санврач о вакцине от коронавируса для Украины

Стоимость вакцины еще неизвестна, а группы риска, которые нужно охватить, не определены

Переговоры о доступе к вакцине от коронавируса ведутся с производителями из ЕС и Китая. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Переговоры идут, но вопрос в том, что вакцины еще нет. Есть только разработки, и буквально недавно председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос заявил, что ведется 141 разработка вакцины. Я знаю, что велись переговоры с производителем из Европейского Союза. Плюс есть переговоры по заходу в Украину одного из китайских производителей, чтобы провести клинические исследования. Также американские производители говорят, что, в случае успешной регистрации вакцины, у них не будет приоритетности стран и они будут распределять вакцину пропорционально для всех, независимо от экономических возможностей", – рассказал Виктор Ляшко.

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Ляшко отметил, что стоимость вакцины еще неизвестна, а группы риска, которые нужно охватить, не определены.

"Да, но мы не знаем ни стоимости, ни возрастных особенностей, ни кратности введения вакцины, поэтому еще и не определены группы риска, которые нужно охватить. Это все можно планировать, если есть какие-то наработки. Сейчас есть прототипы вакцины двух-, трехкратные, которые формируют иммунитет. Стоимость сейчас вообще никто не озвучивает, поэтому довольно сложно планировать бюджеты. Этот вопрос будет подниматься при планировании бюджета, в который и будет закладываться определенная сумма, которая будет рассчитываться хотя бы на примере гриппа, чтобы закупить вакцину, если она будет успешно протестирована", – объяснил главный санврач.

Полное интервью с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, в конце июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19.

В прошлом месяце в Великобритании начали испытания новой вакцины против коронавируса на людях. Тесты на животных показывают, что вакцина безопасна и вызывает эффективный иммунный ответ. Около 300 человек получат вакцину в течение ближайших недель в рамках исследования.

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