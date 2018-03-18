Переход на летнее время 2018: когда и куда двигать стрелки часов

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Поспать немного меньше украинцам придется в последний выходной марта

Главная Последние новости Украины Переход на летнее время: когда украинцам переводить часы и в какую сторону 12 Марта 2018, 10:07 Просмотров: 20519 33 Украина традиционно сменит зимнее время на летнее, поэтому поспать придется немного меньше Фото: pixa
Главная Последние новости Украины Переход на летнее время: когда украинцам переводить часы и в какую сторону 12 Марта 2018, 10:07 Просмотров: 20519 33 Украина традиционно сменит зимнее время на летнее, поэтому поспать придется немного меньше Фото: pixa

Переводить стрелки часов на летнее время украинцам традиционно придется в последние выходные первого весеннего месяца – в ночь с 24 на 25 марта, поскольку следующий уик-энд разделен разными месяцами – 31 марта (суббота) и 1 апреля (воскресенье).

Сам перевод часов происходит в 3 часа ночи на час вперед, поэтому чтобы быть в курсе правильного времени, стоит заранее перевести стрелки часов. Благо это будет воскресенье, и проспать на работу не получится, но спать придется на час меньше.

 Отметим, что ранее ходили разговоры о том, что Украина последний раз переведет часы в 2012 году и останется во втором часовом поясе, но правительство не рассматривало этот вопрос. Таким образом, и в 2018 году, согласно постановлению Кабинета Министров, процедура пройдет без изменений в последнее воскресенье марта.

Как рассказывал сайту "Сегодня" заслуженный врач Украины, психолог Вадим Шипулин, адаптация к переводу часов занимает около двух недель. Он успокаивает: перевод часов на здоровье пагубно не повлияет, главное — не переживать, здоровью перевод времени не угрожает. В группе риска, по его словам, лишь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь им надо спать чуть дольше.

Ранее мы рассказывали, как научится просыпаться без будильника.
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Источник:

"Сегодня"

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